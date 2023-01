Serie B – Sant’Antimo vince il derby, Salerno costretta alla resa

Una Geko intensa e determinata per 40’ batte Salerno 92-86 e si aggiudica un derby bello e spettacolare deciso solo nell’ultimo parziale. Sgobba top scorer con 27 punti di una squadra che ha comunque trovato protagonisti sempre diversi durante tutto l’arco della gara.



LA PARTITA – Quintetto “classico” per coach Gandini, Ponticiello privo dell’infortunato Bottioni punta sul trio Laquintana-Moffa-Donadoni sul perimetro. Sono però i lunghi ospiti i protagonisti del buon avvio blaugrana, le triple di Rinaldi e Zucca valgono il 4-13 del 4’ e costringono la Geko al primo time out della serata. Maggio, Mennella e Gloria riaccendono l’attacco santantimese ma dall’arco Salerno continua a segnare (5/6 il parziale) e all’8’ è +9 esterno (14-23). La reazione dei padroni di casa è nelle triple di Cantone e Sgobba, ma sulla sirena Zucca di tabella infila da 7 metri il canestrone che vale il 22-28 del primo quarto. Stessa musica in avvio di 2’, la Geko torna subito a -2 (28-26) ma Birindelli, ancora sul “gong” dei 24”, la ricaccia indietro e così per ripristinare la parità a quota 33 bisogna aspettare il 13’, con Sgobba grande protagonista. Si procede con un vibrante punto a punto per qualche minuto (43-43 al 17’), poi a Cantone vengono fischiati 2’ e 3’ fallo (sfondo e tecnico) ma l’equilibrio resiste al contraccolpo e all’intervallo lungo è parità a quota 49.

Salerno approccia la ripresa nello stesso modo in cui aveva iniziato la partita, con Rinaldi e Zucca on fire per il 53-57 del 23’. Sant’Antimo ricuce con Scali e Mennella (59-59 al 25’) e poi mette la testa avanti al 27’ con il solito Sgobba (64-61) ed è sempre l’ala toscana a mettere la firma sul 68-63 a 2’31. Ponticiello chiede sospensione, ma quando si torna in campo Montanari ruba due palloni consecutivi che portano al 73-63 massimo vantaggio interno che fa esplodere il PalaPuca. L’ennesima tripla (Birindelli) tiene in vita l’Arechi nel suo momento più difficile, poi si scatena Donadoni e l’equilibrio torna padrone della partita (75-74 al 31’). E’ tutta da giocare, un paio di fischi rischiano di rovinare una partita intensa e spettacolare ma la Geko risponde ad un fallo tecnico sanzionato a Gandini con un 6-0 firmato Mennella-Quarisa che vale l’83-76 del 34’. E’ un momento chiave, Sant’Antimo sbaglia un paio di conclusioni importanti ma lotta in difesa e al 37’ è ancora a +8 (86-78). La Virtus comincia ad accusare la stanchezza di una gara giocata a ritmi altissimi, Sgobba mette i liberi del 90-80 a 1’50 ma tocca tenere la guardia altissima. A 30” gli ospiti attaccano sul -5 ma il tiro di Moffa finisce sul secondo ferro. Finisce 92-86, per Sant’Antimo è l’ottava vittoria nelle ultime nove che archivia un girone d’andata eccezionale.



IL DOPOGARA DEL GM DI DONATO – “Per noi questa era una partita importante ed importante è stato vincerla. E’ stato bellissimo regalare a questo pubblico una serata come questa, ricca di agonismo e di spettacolo, ce la meritavamo tutti e sono convinto che chi era sugli spalti del PalaPuca oggi ci tornerà”..



GEKO SANT’ANTIMO 92

VIRTUS ARECHI SALERNO 86

(22-28, 49-49; 75-71)

GEKO: Maggio 7, Mennella 20, Scali 9, Sgobba 27, Quarisa 9; Cantone 6, Montanari 4, Gloria 10. N.e.: Sabatino, Cannavina, Vergara e Coralic. All.: Gandini.

VIRTUS ARECHI: Laquintana 11, Moffa 9, Donadoni 15, Rinaldi 19, Zucca 21; Beatrice 3, Capocotta, Sulina, Birindelli 8. N.e.: Peluso, Kader All.: Ponticiello.

ARBITRI: Di Gennaro e Spinelli

NOTE – Tiri liberi: Geko 14/22. Salerno 22/29. Usciti per 5 falli Cantone e Montanari. Spettatori 500 circa.

