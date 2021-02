Serie B – Scandone disastrosa e sulle gambe: Salerno passa in scioltezza

Partita senza storia quella andata in scena quest’oggi al PalaDelMauro, dove la Scandone Avellino esce sconfitta dal confronto contro la Virtus Arechi Salerno col punteggio finale di 53-77. Un derby dominato dall’inizio alla fine dagli ospiti, che si sono trovati di fronte una squadra apparsa sin da subito stanca e poco lucida: partita quindi già indirizzata nel primo tempo, con i biancoverdi oltre venti punti sotto i blaugrana (25-48); non è cambiata la musica nella ripresa, anzi, la forbice si è ulteriormente allargata toccando anche trenta lunghezze di differenza nel corso dell’ultimo quarto. Per la formazione salernitana ha fatto la voce grossa Tortù, che ha firmato una doppia-doppia da 17 punti e 11 rimbalzi, ben coadiuvato da Maggio (12) e Cardillo (11); dall’altro lato Sousa con 21 punti ha predicato nel deserto, troppo poco per una squadra che ha bisogno di punti preziosi in chiave salvezza.

STARTING FIVE

Scandone: Costa, Marra, Sousa, Mazzarese, Brunetti

V. Arechi: Maggio, De Fabritiis, Cardillo, Tortù, Rezzano

PRIMO TEMPO – Avvio di gara appannaggio degli ospiti, che grazie ai punti dei lunghi Rezzano e Tortù si portano subito sul 2-8 al 3’. Continua la pressione da parte della Virtus, che trascinata ancora da Tortù e Cardillo supera la doppia cifra di vantaggio contro una Scandone al momento poco lucida: timeout obbligato per De Gennaro sul 4-16 del 5’. Marra firma la prima tripla per Avellino, ma dall’altra parte la difesa irpina è ancora troppo tenera e si fa sorprendere da Maggio, che segna il +13 per Salerno all’8’ (12-25). Non si ferma la formazione ospite, che trova da Mennella e Valentini i punti del +15: alla prima pausa biancoverdi già sotto 15-29. Dopo la prima bomba di Riccio che riporta a -10 la Scandone, è ancora Cardillo a rispondere per la Virtus, che al 13’ conduce 20-32. Continua il parziale mortifero degli ospiti, che allargano il divario addirittura a +22 grazie alle scorribande offensive di De Fabritiis e Maggio: il 20-42 del 17’ è l’emblema di una gara approcciata disastrosamente dai padroni di casa. Non cambia molto negli ultimi minuti del secondo quarto, con Salerno che gestisce senza patemi le velleità offensive avversarie e si mantiene oltre le 20 lunghezze di vantaggio anche grazie ai punti di Valentini e Gallo: è 25-48 all’intervallo.

SECONDO TEMPO – Sousa segna due triple per scuotere i suoi, ma la Virtus non demorde e grazie alla coppia Maggio-Tortù torna a +22 al 22’ (31-53). La Scandone è solo Sousa, troppo poco per poter impensierire gli ospiti, che sospinti sempre dall’asse play-pivot si mantengono sul +21 al 25’. La formazione di casa non è per nulla continua sui due lati del campo e non può che pagarne le conseguenze: col passare dei minuti si allunga il vantaggio salernitano ed alla terza sirena è 37-62 dopo un altro canestro di Rezzano. Riccio e Mazzarese a segno per la Scandone, De Fabritiis e Valentini per la Virtus: al 33’ è già garbate time sul 43-66. Si uniscono alla festa degli ospiti anche De Fabritiis e Gallo, che gli danno il massimo vantaggio di +28 al 37’, contro un’Avellino ormai già sotto la doccia. Scorrono il velocemente i restanti minuti di gioco, con le due squadre che badano più ai tabellini individuali: la tripla del giovane De Blasi sancisce il 53-77 con cui si chiude il match.

Scandone Avellino – Virtus Arechi Salerno 53-77

Parziali: 15-29; 25-48; 37-62

AVELLINO: De Blasi 3, Costa 6, Marra 10, Sousa 21, Ani, Brunetti, Riccio 7, Monina, Mazzarese 2, Marzaioli 2, Mraovic 2, Trapani. Coach: De Gennaro.

SALERNO: Tortù 17, Gallo 7, De Fabritiis 8, Rezzano 9, Cardillo 11, Mennella 2, Rossi, Peluso, Valentini 9, Maggio 12, Di Donato 2, D’Amico. Coach: Parrillo.