Serie B – Scauri a un passo dal baratro. Con Ruvo di Puglia ennesima sconfitta

C’era chi auspicava che la rescissione del contratto di Dario Guadagnola sarebbe stata la panacea per i giovani ragazzi del Basket Scauri, che invece hanno inanellato ancora una volta una prestazione molto poco convincente, uscendo sconfitti contro Ruvo di Puglia.

Si gioca in un’atmosfera surreale, sugli spalti non più di 130 spettatori (non sappiamo quanti paganti), sulle tribune troneggia lo striscione “Chi non rispetta i nostri colori, non merita questa squadra”, frase indirizzata a quei giocatori rei di pensare ad altro alla vigilia di un incontro così importante.

Manca il tifo organizzato, il silenzio la fa da padrone.

Eppure sembra che qualche cosa nella testa degli scauresi sia scattato. Il primo quarto, dopo un inizio un po lento (9-15 al 4’) vede i padroni di casa dominare che nel giro di 3’ si portano sul + 3 (20-17 con Stanzani) e con un successivo parziale di 11-4 chiude meritatamente in vantaggio il primo periodo (31-21).

Nel secondo periodo Ruvo cerca di rientrare in partita, ma gli scauresi ribattono colpo su colpo, mantenendo costante il vantaggio, che ancora dopo 15’56” indica 39-29. Ma qui cambia qualcosa, gli scauresi si disuniscono, sono fallosi, perdono la concentrazione e Ruvo riesce a riprendere la partita punto dopo punto, riuscendo con Bini e due tiri liberi a sopravanzare Scauri, prima che Lucarelli trovi il canestro che chiude il primo tempo sulla perfetta parità, 43-43.

Il secondo tempo è la solita debacle già vista. Scauri entra in campo senza idee, ma nonostante questo dopo 3’ è ancora in vantaggio (49-48), ma Ruvo ha ormai preso le misure ai padroni di casa. Non fa il breck, ma punto dopo punto crea quel divario che diventerà incolmabile, grazie a giocatori come Laquintana, Ochoa e Bini, che vanno a chiudere il terzo parziale sul 53-64.

Nell’ultimo periodo si spera in una reazione, dettata anche dalle notizie che arrivano da Bisceglie, dove la Virtus Cassino sta dominando. Ma per Scauri la benzina è finita, Ruvo arriva al +13, prima di una timida reazione dei padroni di casa che illudono il poco pubblico presente (60-67 al 35’). I pugliesi in un batter d’occhio si riportano a +12 e a questo punto è pura accademia, con Scauri che cerca di limitare i danni e Ruvo che non infierisce più di tanto, portando a casa un’importantissima vittoria in chiave play-off: 72-83.

Ruvo di Puglia ha interpretato come doveva la partita, giocando al gatto col topo. Appena messa la freccia, non si è fatta più riprendere, complici le ottime prove del cannoniere del girone, Giovanni Laquinta (28+5, 4/6 da due punti, 5/13 da tre, 5/6 ai liberi, 8 falli subiti, 24 di valutazione), Simone Bonfiglio (16 e 16 di valutazione), Ignacio Ochoa (12), Matteo Bini (11).

Per il Basket Scauri, la contestazione era nell’aria, per via, come detto, dei comportamenti di alcuni giocatori nel corso della settimana, non graditi ai tifosi locali. La partenza di Guadagnola ha solo ridotto le rotazioni a disposizione di Leonardo Ortenzi, con 7 giocatori +1. Il gioco non è cambiato e il risultati neppure.

La situazione adesso è molto complessa. Si aspetta che il Presidente Roberto Di Cola e i suoi collaboratori prendano delle decisioni importanti per il prosieguo del campionato. A breve ci sarà una scadenza federale cui ottemperare e ci sono grosse difficoltà per reperire i fondi; i giocatori non hanno firmato le liberatorie richieste dalla Federazione, a garanzia dei pagamenti, e questo ha comportato una multa per la Società. Il futuro è molto nebuloso e non si sa neanche se a questo punto l’arrivo di Gabriele Pignalosa (il cui tesserino è dello Scauri) sia sufficiente a dare quella sferzata tanto auspicata. Questo alla luce anche di una Virtus Cassino che ha espugnato con piglio la quarta forza del campionato e si appresta ad annunciare l’arrivo di Daniele Grilli, che sposterebbe sicuramente gli equilibri. Dando un colpo forse definitivo alla classifica e alle ambizioni scauresi.