Serie B – Scauri, la pallacanestro riparte ……… da Scauri

A Scauri la pallacanestro non è finita, perché un gruppo di amanti della palla a spicchi ha già ripreso in mano un’idea mai sopita e sta portando avanti un nuovo progetto, che vedrà coinvolti volti vecchi e nuovi del basket scaurese.

Il gruppo vede tra i suoi fondatori Massimo Ranieri, fratello del mai dimenticato Luigi, icona del Basket Scauri, di cui proprio in questi giorni è ricorso il quindicesimo anniversario della prematura scomparsa, a sua volta ex giocatore ed ex dirigente della società tirrenica della quale è stato General Manager.

“L’idea non è nuova, ma in questi ultimi giorni è maturata con maggiore vigore” afferma Massimo Ranieri “Vogliamo dare continuità a una storia che lo scorso anno ha tagliato il traguardo dei settant’anni, in un progetto che veda tutta Scauri, ma non solo, coinvolta. Non ci sarà solo questo gruppo, perché il progetto è indirizzato a tutti quei sostenitori che saranno il cuore pulsante di questa nuova realtà. L’idea si fonda su una prima squadra e un settore giovanile, ognuno dei quali dovrà vivere di vita propria e per questo ognuno avrà un suo responsabile, con risorse autonome, perché si deve abbandonare l’idea che il settore giovanile sia anche il serbatoio economico della prima squadra. In particolare, quest’ultima sarà sostenuta da una Fondazione in cui tutti coloro che vi parteciperanno porteranno qualcosa, in termini di idee. Una Società che sia proprietà di tutti quelli che vorranno sposare questa nostra idea”.

L’idea portata avanti dal gruppo scaurese si ispira a quella già rodata a Bologna, che ha permesso alla Virtus e alla Fortitudo di rinascere, come l’araba fenice, dalle proprie ceneri. Certo, il contesto economico è sicuramente diverso perché in Serie B come in CGold i palazzetti difficilmente si riempiono come in Serie A, ma c’è la consapevolezza di dover fare passi molto attenti e mai più lunghi della gamba, con la ferma volontà di creare una nuova realtà aggregativa è molto forte.

Un progetto perciò teso a rilanciare in modo mirato la pallacanestro a Scauri, che già sta riscuotendo molti consensi nella piccola cittadina turistica laziale e che nei prossimi giorni vedrà tenersi una conferenza stampa nel corso della quale i soci fondatori della nuova realtà spiegheranno a cittadinanza e tifosi il progetto e come intendano coinvolgerli in questa nuova avventura.