Serie B – Scauri, non basta il cuore contro Corato

Se dal lato amministrativo, il Presidente Roberto Di Cola ha sistemato tutte le pendenze con la Federazione, garantendo un po di respiro, altrettanto non accade sul campo, dal quale la giovane squadra scaurese esce nuovamente sconfitta.

Dopo la prestazione contro la Partenope S. Antimo (che nell’anticipo di mercoledì ha vinto a mani basse a Pozzuoli), anche ieri si è vista una partita in cui spesso Scauri è stata a un passo dal riagguantare gli avversari, ma incertezze in attacco e qualche amnesia hanno fatto si che alla fine Corato abbia portato a casa un risultato molto importante, almeno per la loro classifica, mentre Scauri resta sempre più e desolatamente al penultimo posto della classifica.

Ma il bel gioco si è visto, il tifo organizzato è tornato a dare la carioca e almeno questo va visto positivamente in prospettiva futura. I ragazzi, nonostante tutto si allenano con impegno e i risultati si vedono. Si può continuare a recriminare, ma sono giovani e alla prima esperienza in un campionato importante come la serie B. Poi, l’essere al penultimo posto in classifica non aiuta perché in campo non si è tutelati (ancora ieri sera due azioni identiche una per Scauri e una per Corato, sono state prese decisioni contrarie, ma sempre a favore di Corato)

L’allenatore Leonardo Ortenzi è fiducioso e orgoglioso dei suoi ragazzi: “La classifica parla da sola, ma da una squadra così giovane e inesperta non possiamo aspettarci molto di più. Poi, la posizione in classifica fa si che non siamo tutelati, basti pensare che abbiamo avuto a favore meno tiri liberi degli ospiti e io ho ragazzi di 18 anni che giocano, non veterani. Sono contento dell’impegno che mettono negli allenamenti e in campo, dimostrando di non essere la squadra rassegnata e sacrificale, come qualcuno pensa. Siamo al quindicesimo posto, per cui nei play-out, questo è il dato. Sono convinto che lavorando come stiamo facendo qualche soddisfazione ce la toglieremo. In ultimo, sono molto contento che si sia rivisto il tifo organizzato sugli spalti. Lo avevano promesso e lo hanno fatto. Un buon segno che deve stimolarci ancora di più”.

Molto bene ha fatto Albertini (21 punti) che dimostra tutto il suo talento, ancora bene Murri (14+10), opaco purtroppo Artuso.

Adesso Scauri è atteso dall’impossibile scontro contro Palestrina, che almeno permetterà ai giovani delfini di poter crescere ulteriormente, auspicando che la Società, torni presto sul mercato.