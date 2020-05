Serie B – Scauri, quale futuro?

Solo pochi giorni fa il Presidente Claudio Toti ha dichiarato, dopo 20 anni, di cedere il passo a chi voglia prendersi cura della Virtus Roma, erede di quel Bancoroma che tra il 1982/83 e 1984/85 ha vinto uno scudetto, una coppa dei campioni e una coppa intercontinentale. L’emergenza Coronavirus ha infatti portato lui, come molti altri, a dover rivedere i suoi programmi, indirizzando le proprie attenzioni su altre priorità. Stessa cosa per il presidente Moncada, che ha deciso, dopo tanti successi, di ricollocare la sua Agrigento in una serie minore, per le oggettive difficoltà di un bilancio col segno meno. Ancora, Roseto che sembra prossima a cedere il suo diritto a partecipare alla Serie A2 a una rinvigorita Avellino, che dopo l’esclusione dalla Serie A dello scorso anno è ripartita, con grande fatica, ma con tanta voglia, dalla Serie B.

Come loro, tante altre Società, che oggi si trovano in difficoltà e che hanno levato alta la voce della preoccupazione che attanaglia tutto il movimento cestistico italiano.

Tra queste, il Basket Scauri, che l’emergenza ha salvato, forse, da una retrocessione certa, quando mancavano otto giornate alla fine della stagione regolare e, comunque, con una classifica non ancora irreversibilmente compromessa. Ma le incertezze della stagione conclusa da poco più di un mese, nella quale già erano emerse molte difficoltà, hanno continuato ad aleggiare sulle teste del gruppo dirigenziale. Nonostante l’arrivo di uno sponsor, è stato allestito un gruppo di giovani di belle speranze, dove Albertini, Murri, Artuso, hanno forse fatto vedere le cose migliori. I senior, chiamati a fare loro da chiocce, non hanno risposto alle aspettative e mai come quest’anno si è assistito a un’emorragia di giocatori, che già dopo circa tre mesi ha visto rescindere il contratto ad altrettanti atleti; emorragia proseguita nei mesi successivi, tanto da ridurre la squadra a cinque giocatori effettivi e qualche elemento del settore giovanile. Ma nonostante questo, la grande professionalità di Leonardo Ortenzi, chiamato dopo otto giornate a sostituire l’esordiente (per la Serie B) Andrea Masini, ha fatto sì che i ragazzi mettessero in campo sempre sudore e voglia di fare, lottando su ogni pallone, subendo sconfitte, ma mai prendendo imbarcate imbarazzanti.

Ma ora, le difficoltà oggettive dovute all’emergenza e alla crisi finanziaria che ne è seguita, hanno portato la Società a rivedere piani e programmi. Voci sempre più insistenti vogliono intavolata la trattativa con Taranto per la cessione del diritto a partecipare alla Serie B 2020/21; una notizia che non farà piacere ai tifosi, a distanza di pochi anni dalla rinuncia dell’allora Basket Scauri Città di Minturno, che fece ripartire il Basket Scauri dalla Serie C regionale, con alla guida Roberto Di Cola, il Presidente più vincente della storia cestistica scaurese, capace di tornare in Serie B a suon di vittorie, di record, di vincere la Coppa Italia di Serie C nel 2015, andare in semifinale promozione per la Serie A2 l’anno successivo e, sembra, vincere quest’anno il primo premio FIP di 20.000 euro per la Società con il minutaggio più alto di giovani impiegati in campionato, lo scorso anno sfuggito per pochi minuti. Ma reggere i ritmi della Serie B senza sponsor, con una esposizione debitoria importante, non poteva durare in eterno e il colpo definitivo lo ha dato il Codiv-19.

A questo punto quali prospettive? Da tempo lo stesso Presidente Di Cola ha palesato l’ipotesi di dedicarsi al solo settore giovanile. L’auspicio è che nuovi appassionati possano riprendere le fila del discorso e riportare nel breve periodo Scauri ai fasti a cui ormai ha abituato i propri tifosi e tornare a calcare quei palazzetti che ora rimarranno in eredità alla Meta Formia, unico sodalizio del Golfo di Gaeta a disputare il prossimo anno la Serie B.

A meno di clamorose sorprese.