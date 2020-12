Serie B – Secondo successo consecutivo per Chiusi contro Firenze

San Giobbe Chiusi – All Food Enic Firenze 91-50 (24-11;28-12;18-20;21-7)

Chiusi Criconia 8, Fratto 4, Mihaies, Nespolo, Giarelli 10, Zanini 14, Berti 14, Carenza, Pollone 10, Mei 10, Raffaelli 16, Lombardo 5 Capo All. Bassi Primo Ass. Schiavi Secondo Ass. Semplici

Firenze Goretti 4, Forzieri 2, Marotta, Merlo 13, Bruni 4, Filippi 5, Passoni, Pracchia, Borsetti, Poltroneri 12, De Gregori 10, Corradossi Capo All. Del Re Primo Ass. Salvetti secondo Ass. Venucci

Arbitri Bernassola, Faro

Due punti mai a rischio per la San Giobbe nella sfida contro Firenze, ma la vittoria sulla All Food Enic non è per niente scontata e nemmeno banale. Arriva con un perentorio 91-50, la seconda affermazione consecutiva dopo la buona prova in trasferta a Empoli. Vittoria che guardando il tabellino ha i connotati di una passeggiata, ma che in realtà è frutto di una grande presa di coscienza e dell’inversione di rotta a seguito del brutto esordio di due settimane fa con Livorno. Ruotano tutti e in molti vanno in doppia cifra per quanto riguarda le realizzazioni, ma sono notevoli anche i numeri a rimbalzo. Il tutto con una pedina importante come Carenza ai box per un problema all’adduttore e con molti giocatori costretti ad agire da fuori ruolo. Arriva una convincente affermazione, che oltre ai punti in classifica, da seguito a quanto fatto vedere sia in settimana negli allenamenti che nei precedenti quaranta minuti a Empoli. Tra le note positive, l’esordio in Serie B per i due under, Miahies e Nespolo. Per loro una manciata di secondi (Mihaies è andato a referto anche con un assist), ma serata che rimarrà impressa.