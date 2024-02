Serie B – Secondo tempo decisivo, Gema Montecatini stende Caserta

La Paperdi Caserta deve arrendersi al PalaTerme. Compleanno amaro per coach Ciro Dell’Imperio, che con una rotazione senza Denis Alibegovic e Niccolò Moffa è costretto a incassare la sconfitta in casa della Gema Montecatini per 78-66. I bianconeri hanno provato a giocarsela ad armi pari, rimanendo non troppo lontano dagli avversari grazie ad una difesa aggressiva sulla palla che ha prodotto 13 palloni recuperati.

Nei primi minuti i bianconeri si reggono con i muscoli di Paci, ma i canestri di Mazzantini e Mastrangelo spingono avanti i padroni di casa sul 9-6 al 4′. Dopo un time out di Ciro Dell’Imperio Montecatini inizia a crearsi sempre tiri puliti e mette su un parziale pesante di 14-2 con Mastrangelo maggiore promotore per il +15 all’8′ (23-8). Arriva una minima reazione bianconera con Mehmedoviq, Sergio e Vitale per il 26-14 al 10′.

Caserta trova poi il suo leader in Diego Lucas, che si porta sulle spalle l’attacco bianconero. Otto punti in fila del numero 0 riportano i bianconeri sotto di otto lunghezze, che non concedono più tiri facili a Montecatini che fa un’enorme fatica a segnare. La rimonta viene completata da quattro punti in fila di Paci che significano il 30-31 al 18′ per un parziale della Paperdi di 4-17, ma la Gema riesce a chiudere con il muso avanti all’intervallo con i canestri di Mazzantini e Korsunov (34-33).

Nel terzo parziale è Mazzantini il primo a sparigliare le carte al 22′ con la tripla del 40-36, Sergio risponde con la stessa moneta ma lì i padroni di casa alzano il livello dell’intensità trovando in Mastrangelo e Savoldelli le loro bocche da fuoco: break di 12-0 e Caserta nuovamente sotto di tredici lunghezze (52-39 al 27′. Lucas e Sergio provano a mettere una toppa per il -5, ma Dell’Anna e Corgnati rimettono le distanze per il 57-47 del 30′.

Le energie bianconere sono però al lumicino dopo trenta minuti giocati con orgoglio. Altro break di 6-0 della Gema firmato Pirani e Corgnati, poi arriva la tripla di Korsunov a toccare nuovamente il massimo vantaggio sul 66-51 del 33′. Sempre l’estone, coadiuvato da Mastrangelo, porta i padroni di casa ad andare anche sul +16 sul 74-58, negli ultimi minuti Mastroianni guida una reazione d’orgoglio che porta Caserta sotto di otto lunghezze a 90” dal termine, ma l’appoggio di Di Pizzo mette fine alla contesa.

Gema Montecatini-Paperdi Caserta 78-66

(26-14, 34-33, 57-47)

Gema Montecatini: Mastrangelo 19 (4/5, 3/5), Korsunov 14 (2/4, 3/4), Mazzantini 12 (2/7, 1/2), Corgnati 11 (3/6, 1/2), Savoldelli 9 (3/5, 1/3), Pirani 6 (3/8, 0/1) Di Pizzo 4 (2/2, 0/0), Dell’Anna 3 (0/1, 1/2), Passoni NE, Angelucci NE, Soare NE, Benedetti NE. All. Del Re

Caserta: Lucas 19 (4/8, 3/8), Sergio 14 (2/5, 3/6), Paci 13 (6/12, 0/0), Mastroianni 9 (3/8, 1/5), Mehmedoviq 5 (2/4, 0/0), Vitale 4 (0/3, ¼), Butorac 2 (1/3, 0/3), Pagano (0/0, 0/0), Vaccaro NE, Ferraro NE. All. Dell’Imperio

Arbitri: De Rico di Venezia e Mammola di Chiavari

Gema Montecatini: tiri liberi 10/14, rimbalzi 42 12+30 (Pirani 11), assist 21 (Mazzantini e Savoldelli 6)

Caserta: tiri liberi: 6/11, rimbalzi 32 15+17 (Paci 7), assist 15 (Lucas 6)