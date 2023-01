Serie B – Senigallia dura 3 quarti, poi la Janus Fabriano scappa e vince senza problemi

Ultimo match del girone d’andata, al Palachemiba si gioca la quindicesima giornata di Serie B Old Wild

West tra Fabriano e Senigallia. Usciti sconfitti dalla trasferta di Imola, i cartai cercano riscatto contro la

temibile compagine allenata da coach Filippetti, anch’essa perdente nel big match contro Faenza (73-76).

Partenza “hot” di Stanic e della Ristopro:il numero sette biancoblu si mette in proprio e fa 4/4 con due

assist, coadiuvato dal solito Centanni. Senigallia non ci sta e con un ottimo Musci, autore di 8 punti in 10’,

torna a contatto. Qualche “dormita” difensiva dei padroni di casa permette alla Goldengas di chiudere il

primo tempo in vantaggio 22-21.

Un secondo quarto confusionario vede ancora Centanni fare ciò che gli riesce meglio: crivellare retine. Il

primo break della partita lo firma la Janus, che sui liberi di Verri tocca la doppia cifra di vantaggio; neanche

il tempo di realizzare, che gli ospiti infilano il contro-break con Giannini e Gnecchi, che mandando le due

compagini negli spogliatoi sul punteggio di 42-38

Al rientro sul parquet è una Senigallia in grande spolvero, in particolare è Pozzetti a mettere in difficoltà la

difesa biancoblu, il quale porta i suoi sul +5. Si infiamma il PalaChemiba a suon di canestri dei ragazzi di

coach Aniello, Verri fiuta il momento e apre la sparatoria da tre. Fabriano sorpassa di nuovo e chiude il

terzo periodo con il tabellone che recita 68-63.

La Janus vuole chiudere subito i conti nell’ultima frazione: un paio di canestri nel pitturato di Papa, Verri

continua a bruciare la retina e Fabriano vola sul +12, costringendo gli ospiti al time-out. Il resto è “garbage

time”, Senigallia molla la presa e i cartai allungano fino al +20, assicurandosi l’ultimo match del girone

d’andata per 93-73. Focus immediato al match di sabato sera contro Empoli, per iniziare al meglio le gare

di ritorno.

Ristopro Fabriano – Pall. Goldengas Senigallia 93-73 (21-22, 21-16, 26-25, 25-10)

Ristopro Fabriano: Nicolas manuel Stanic 23 (8/9, 1/4), Patrizio Verri 20 (2/5, 4/8), Simone Centanni 17

(1/1, 5/9), Francesco Papa 15 (6/11, 1/1), Gianmarco Gulini 10 (2/5, 1/4), Yande Fall 4 (2/9, 0/0), Riccardo

Azzano 4 (2/3, 0/0), Tommaso Patrizi 0 (0/0, 0/0), Alessandro Gianoli 0 (0/0, 0/0), Alessio Pacini 0 (0/0,

0/0)

Tiri liberi: 11 / 11 – Rimbalzi: 38 16 + 22 (Francesco Papa 13) – Assist: 18 (Nicolas manuel Stanic 8)

Pall. Goldengas Senigallia: Simone Pozzetti 16 (4/8, 2/3), Filippo Giannini 15 (2/5, 2/6), Matteo Neri 13

(4/6, 1/3), Emanuele Musci 12 (5/9, 0/0), Francesco Gnecchi 9 (2/5, 1/2), Marco Giacomini 7 (2/3, 1/6),

Michael Lemmi 1 (0/0, 0/1), Matteo Cerruti 0 (0/0, 0/0), Luca Valle 0 (0/0, 0/0), Alessandro Camilletti 0 (0/0,

0/0), Cristiano Marini 0 (0/0, 0/0), Diego Arceci 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 17 – Rimbalzi: 21 6 + 15 (Matteo Cerruti 4) – Assist: 15 (Marco Giacomini 10)

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano