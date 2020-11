Serie B – Senigallia inizia con un KO a Cividale il cammino nel girone C1

La Goldengas bagna il debutto nel girone C1 di serie B 2020/21 con un ko a Cividale. Pesa l’assenza di Gurini in casa senigalliese e anche la caratura dell’ambizioso team friulano, che accelera già dalle prime battute di gioco, chiudendo il primo periodo sul +10 (21-11). Rota (10 assist) inventa per il tridente Miani-Fattori-Battistini (52 punti): si va al riposo sul 46 a 29 per i padroni di casa.

Terzo periodo equilibrato, ma sempre a favore degli Eagles, che ipotecano il primo successo in campionato, nonostante un perentorio ritorno dei biancorossi nell’ultimo quarto, prima del definitivo 91 a 75 finale. Per gli ospiti, “ventello” di Peroni e buone prove in fase realizzativa di Pozzetti (19) e Giacomini (17

UNITED EAGLES BASKETBALL GESTECO CIVIDALE – GOLDENGAS PALLACANESTRO SENIGALLIA 91-75

(22-11, 24-18, 16-14)

UNITED EAGLES BASKETBALL GESTECO CIVIDALE

Miani 15, Rota 9, Vigori 7, Fattori 15, Chiera 8, Ohenhen 2, Micalich 2, Agostini, Cassese 8, Minisini, Truccolo 3, Battistini 22. All. Pillastrini.

GOLDENGAS PALLACANESTRO SENIGALLIA

Cicconi Massi 4, Giunta 8, Peroni 20, Centis 3, Pozzetti 19, Giacomini 17, Pierantoni 4, Costantini, Giuliani, Serrani, Moretti, Terenzi. All. Paolini.