Serie B – Senigallia ko tra le mura amiche contro Mestre

Secondo ko di fila per la Goldengas, che cade al debutto casalingo contro Mestre nella 2^ giornata del girone C1 di Serie B. Paolini ritrova Gurini, che getta in campo nel quintetto iniziale assieme a Giacomini, Pierantoni, Pozzzetti e Peroni. L’arma da fuoco biancorossa non è al meglio, ma riesce comunque a mettere a referto 17 punti.

Si parte all’insegna dell’equilibrio. Le due squadre rispondono colpo su colpo. Nelle file locali si distingue Pozzetti, ma è Giunta che sulla sirena a piazzare il soprasso (24-23) sulla sirena con un canestro dal pitturato. Nel secondo periodo Mestre sfrutta la presenza fisica e tecnica di Lazzaro sotto canestro (best scorer del match con 25 punti) e la precisione dalla lunga distanza: una tripla di Pinton segna il massimo vantaggio veneto (+9) e si va all’intervallo sul punteggio di 41 a 48.

Il terzo periodo scorre sulla falsa riga del secondo: Mestre implacabile da fuori (52% da tre) e Goldengas costretta ad inseguire (64-72). L’ultimo quarto regala grandi emozioni: Giacomini (19 punti) tiene a galla le speranze di rimonta senigalliesi, che devono fare i conti anche con un arbitraggio tutt’altro che casalingo. Pozzetti continua a recitare il ruolo di protagonista, ma è Gurini che con una tripla porta la banda Paolini a -1 a 16″ dalla fine. Fallo di Lazzaro in attacco, possesso Goldengas, Gurini da sette metri non va, ma c’è tempo ancora per un’ultima azione. Rimessa di Giacomini per Peroni, ma è di nuovo ferro: Mestre esulta, Senigallia esce dal campo sconfitta.

Goldengas Pallacanestro Senigallia – Vega Mestre 90-91

(24-23, 17-25, 23-24)

GOLDENGAS PALLACANESTRO SENIGALLIA

Cicconi Massi 1, Pozzetti 24, Peroni 18, Pierantoni 4, Gurini 17, Giacomini 19, Moretti, Serrani, Giuliani, Giunta 7, Centis, Costantini. All. Paolini.

VEGA MESTRE

Pinton 10, Lazzaro 25, Salvato 3, Spatti 3, Fazioli 13, Dal Pos 11, Gomirato, Rinaldi 8, Maran 12, Segato 6, Povelato, Bettiolo. All. Volpato.

da Ufficio Stampa Pallacanestro Senigalli