Serie B SF G1 –  Finale thriller, Roseto batte Fabriano sul filo di lana

Play-off, semifinale: Gara 1| LIOFILCHEM ROSETO – RISTOPRO FABRIANO 87-83 (18-21; 27-12; 20-24; 22-26)

ROSETO: Durante 6, Maiga n.e, Marcucci n.e, Dervishi n.e, Donadoni 11, Guaiana 8, Tamani 3, Mantzaris 21, Klyuchnyk 16, Santiangeli 18, Thioune 4, Petracca. Coach Franco Gramenzi

FABRIANO: Verri 4, Centanni 17, Stanic 11, Gnecchic23, Bedin 10, Romagnoli n.e, Bandini 2, Carsetti n.e, Negri 7, Granic, Giombini 9, Nkot. Coach Andrea Niccolai

Tiri da due Roseto 20/30, Fabriano 16/25. Tiri da tre 8/22, 9/26. Tiri liberi 23/27, 24/31. Rimbalzi 27 (23+4), 30 (23+7).

Finale thriller al PalaMaggetti con la Liofilchem Roseto che si aggiudica il primo atto delle semifinali valevoli per la promozione in A2, battendo 87-83 la Ristopro Fabriano che è andata ad un passo dalla rimonta e che a pochi secondi dalla fine ha rischiato di beffare i biancazzurri. Gara 2 martedì alle 20:45 sempre sul parquet rosetano.

Si parte con un possesso sprecato da Fabriano: Mantzaris recupera palla e lancia Durante che realizza i primi due punti della gara. L’avvio sembra essere favorevole ai locali che trovano altri due punti dalla lunetta con Guaiana ma dopo 2’ arriva la tripla di Centanni che accorcia sul 4-3. Poco dopo si fa male Petracca, che abbandona il campo fra gli applausi di entrambe le tifoserie (l’anno scorso militava infatti nelle fila ospiti). Primo vantaggio marchigiano con due liberi di Stanic. Al 5’ Ristopro avanti 6-10. Donadoni, subentrato allo sfortunato Petracca, sigla sei punti in poco più di tre minuti; il suo apporto è decisivo assieme ad una tripla di Durante per il controsorpasso sul 13-12: time-out Niccolai a 3’29” dalla fine del quarto iniziale. Arriva un nuovo break a parti inverse e questa volta è il coach rosetano a chiedere un’interruzione sul 14-19 all’8’. La frazione si chiude sul 18-21.

La Liofilchem rimette la testa avanti dopo 2’30” del secondo periodo quando Santiangeli da tre firma il 25-23; sigillo dalla lunga distanza anche per Mantzaris e Roseto allunga sul +5, prima di un paio di sprechi apparentemente (almeno per chi commenta dalla tribuna) marchiani da ambo le parti. 30-25 il risultato al 15’. Santiangeli cinque secondi più tardi in contropiede porta a sette le lunghezze di distanza. Biancazzurri sul +10 a 2’18” dall’intervallo. Il divario continua a crescere, con Fabriano che non trova in nessun modo la via del canestro ed i padroni di casa che approfittano al meglio dei tiri liberi: così la Liofilchem porta a sedici i punti di vantaggio a 45” dal riposo. Quattro punti di Stanic assottigliano il gap prima del rientro negli spogliatoi sul 45-33. 11 i punti di Santiangeli e 10 quelli di Centanni dopo metà gara.

Si riparte con un semigancio vincente di Bedin, Roseto replica con Klyuchnyk. Fabriano riporta lo svantaggio al di sotto della doppia cifra al 23’ con un 2+1 di Gnecchi. I padroni di casa però non tremano ed oltrepassano il 25’ sul 53-42. Fabriano però non è doma ed è pronto a sfruttare ogni possibile regalo rosetano: Stanic riporta i suoi sul -7 ma per sua sfortuna Mantzaris non gradisce e con una tripla rimette ad una maggiore distanza gli avversari. Il vantaggio del quintetto di Gramenzi oscilla sempre fra le otto e le dodici lunghezze, con i padroni di casa abili a replicare ad ogni sussulto fabrianese. L’ultimo minuto vede però i ragazzi di Niccolai ridurre il gap sul -6 ma uno schiaccione di Thioune chiude il terzo quarto sul 65-57.

Centanni colpisce da tre, Mantzaris ribatte e Gnecchi risponde ancora: 68-63 dopo un primo scoppiettante minuto della frazione conclusiva. Il PalaMaggetti trema quando Gnecchi realizza ancora da oltre l’arco per il -3, ma un superlativo Santiangeli risponde e raddoppia le distanze: seguono un tecnico a Bedin, un fallo antisportivo di Bandini ed un canestro di Klyuchnik: 76-66 al 33’. Giombini grida battaglia realizzando ancora da tre ma la Liofilchem non si scompone, anche se allo scoccare del 35’ Gnecchi in penetrazione firma l’81-72. Stanic da distanza siderale fa -6, prima di orchestrare un altro paio di azioni non concluse adeguatamente dai suoi compagni. 81-75 che permane anche al 37’. Fabriano continua ad affidarsi al tiro da tre e con Negri trova il -3 a 2’36” dalla fine.

Klyuchnyk realizza su assist di Mantzaris, un’ingenuità offensiva per parte, due liberi messi dentro da Gnecchi: l’ultimo minuto comincia sull’83-80 e palla per i locali, che vanno a segno con Guaiana che però non concretizza un gioco da tre punti. Gnecchi fa 2/2 dalla lunetta.

Santiangeli sbaglia da tre, ancora due liberi per Gnecchi che stavolta ne segna solo uno: 85-83 a 28” dalla fine. Roseto fa scadere i 24” con il pallone fra le proprie mani: Fabriano ha l’ultimo tiro a 3,7” dal termine.

Stanic però non riesce a concludere e pesta la linea di fondo con la palla tra le mani a due secondi dal suono della sirena. Mantzaris allo scadere fa 2/2 dalla lunetta, gara 1 è di Roseto col punteggio di 87-83.