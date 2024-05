Serie B SF G1 – Ruvo, che rimonta! Montecatini crolla nell’ultimo periodo

Tecnoswitch Ruvo di Puglia – Fabo Herons Montecatini 80-72 (19-20, 9-13, 22-23, 30-16)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Marco Contento 22 (3/5, 3/6), Darryl joshua Jackson 16 (3/8, 2/4), Lorenzo Galmarini 12 (4/5, 1/2), Gianmarco Leggio 8 (0/1, 2/4), Mario jose Ghersetti 8 (0/1, 1/2), Luca Toniato 6 (1/6, 1/2), Giacomo Eliantonio 6 (2/3, 0/1), Andrea Traini 2 (0/0, 0/3), Manuel Diomede 0 (0/0, 0/1), Armin Mazic 0 (0/0, 0/0), Giacomo Granieri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 24 / 31 – Rimbalzi: 31 5 + 26 (Luca Toniato 7) – Assist: 12 (Marco Contento , Darryl joshua Jackson 4)

Fabo Herons Montecatini: Adrian Chiera 13 (2/3, 1/9), Marco Arrigoni 12 (4/8, 0/0), Matej Radunic 11 (3/5, 1/2), Daniele Dell’uomo 11 (4/7, 1/4), Nicola Natali 10 (3/3, 1/4), Giorgio Sgobba 7 (3/3, 0/0), Jose alberto Benites vicente 5 (1/3, 1/6), Antonio Lorenzetti 3 (1/2, 0/0), Marco Giancarli 0 (0/0, 0/2), Matteo Lorenzi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 22 – Rimbalzi: 34 6 + 28 (Marco Arrigoni 8) – Assist: 10 (Nicola Natali 3)

E’ quasi magia Ruvo! Il pubblico che spinge all’unisono, la Tecnoswitch che in campo ribalta il -16 del 23’ e chiude 80-72 sulla Fabo Herons Montecatini al termine di una gara decisa in volata. I piazzati del prof. Giacomo Eliantonio, il carisma di Marco Contento che infila due tabellate da sette metri e gira l’inerzia della gara. Prima vittoria di domenica nelle serie play-off di questa stagione, prima sconfitta nei play-off per squadra di coach Barsotti. Biancoazzurri che partono avanti nella serie di semifinale e piazzano il primo colpo importante.

L’avvio è a mille orari con le due squadri a non risparmiarsi. Presenti una trentina di tifosi di Montecatini, mentre è una bolgia il Palasport di Viale C. Colombo grazie alla risposta in massa della città all’appello lanciato dalla società ruvese. All’appuntamento odierno non ci vuole rinunciare nessuno. L’avvio è un grande show di Galmarini, penalizzato, però, dai due falli che commettono. Radunic prova a iscriversi alla partita e dopo il 5-0 iniziale della Fabo Herons tocca a Toniato trascinare i suoi. Ruvo va sul 13-9 e non vuole abbassare i ritmi. Dall’altra parte la squadra di coach Barsotti non rinuncia ad intensità e agonismo e toglie sistematicamente dalla partita Joshua Jackson. Cambi ripetuti e controllo asfissiante dell’americano che sigla il primo canestro al 19’. Nel mezzo punteggio basso in cui è la difesa dei termali a prendere il sopravvento. Si ricomincia dal 19-20 del 10’, ci si impiega 2’ per andare a canestro per la prima volta nel secondo parziale. Quando Montecatini lo fa, la Tecnoswitch capisce di non poter essere molto statica. Anche Dell’Uomo, ottimo il suo impatto realizzativo nella gara, si grava di falli, ma la squadra di coach Rajola sbaglia tantissimo sottocanestro: malgrado un ottimo Ghersetti, sono troppi i tiri che si schiantano contro il ferro seppur ben costruiti. Montecatini vola sul +7, che diventa 28-33 al 20’ con i due liberi di Traini.

Nel terzo quarto Dell’Uomo traccia la strada e fa volare Montecatini sul +16, 31-47 al 23′. Ruvo fa i conti con i falli di Galmarini e quelli di Leggio, ma Ghersetti ed Eliantonio sono straordinari. Testa bassa e pedalare, i termali sbagliano parecchio nel possesso successivo e arrivano cinque in fila di Ruvo che riapre i giochi. Jackson si scrolla via di dosso la pressione difensiva degli avversari che nel frattempo si gravano di falli e lentamente cedono qualche colpo. Ruvo è in fiume in piena, il pubblico spinge che è una meraviglia e l’inerzia della gara cambia. Tecnoswitch letale dal perimetro, mentre Montecatini non trova più nè il tiro dai 6.75 nè dal campo anche per merito della zona salvifica di coach Rajola. Martedì si bussa ancora per gara-2 alle 21.00!

