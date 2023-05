Serie B SF G2 – Faenza corsara a Ruvo di Puglia

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 68

Blacks Faenza 75

TECNOSWITCH RUVO DI PUGLIA: Ammannato 2, Burini 17, Valesin 6, Toniato 8, Pirani 2, Gatto 4, Ghersetti 10, Arnaldo 5, Sbaragli Gianlorenzo ne, Di Terlizzi ne, Sbaragli Gian Marco ne, Diomede 14. All.: Campanella

BLACKS FAENZA: Bandini, Siberna, Vico 11, Poggi 13, Castellino 7, Voltolini 4, Molinaro 1, Petrucci 13, Aromando 15, Ragazzini ne, Pastore 11, Nkot Nkot ne. All.: Garelli

Arbitri: Roca – Rodia

Note. Parziali: 16-25; 33-37; 49-59. Tiri da 2: RU: 14/33, FA: 12/26; Tiri da 3: RU: 6/24, FA: 12/27; Tiri liberi: RU: 22/29, FA: 15/20; Rimbalzi totali: RU: 34, FA: 39

Usciti per falli: Ammannato, Ghersetti e Gatto

“Abbiamo regalato un sorriso ai tanti faentini in difficoltà: questa vittoria è dedicata a loro”. I Blacks sbancano il campo di Ruvo di Puglia e si portano 2-0 nella serie ottenendo un successo fortemente voluto per poter dare una piccola gioia ai faentini colpiti dall’alluvione, aiutati nei giorni scorsi spalando il fango nelle loro abitazioni.

La società ringrazia la Lega Nazionale Pallacanestro per aver concesso la diretta gratuita del match su LNP Pass permettendo ai faentini di poter vivere qualche ora di svago. Anche il match di martedì, in programma alle 21 ancora a Ruvo di Puglia, sarà visibile a tutti.

I Blacks partono forti e con una tripla di Vico vanno sul 20-7, imponendo un gioco che la Tecnoswitch fatica a contenere. La manovra faentina è perfetta e permette di chiudere il primo quarto avanti 25-16 poi arriva la reazione dei pugliesi. Ruvo aumenta l’aggressività, Faenza segna un solo punto nei primi quattro minuti e perde il buon vantaggio, ma sono il cuore e il carattere a non permettere l’aggancio. L’emblema è capitan Petrucci con la tripla del 37-33 che rispedisce al mittente il tentativo di rimonta dei padroni di casa. Con questo risultato si arriva all’intervallo, risultato maturato pur con l’assenza forzata di Siberna, costretto a stare a lungo in panchina per aver commesso quattro falli in soli 7’.

La voglia di vincere dei Blacks si vede ancora una volta nel momento più difficile. Quando la Tecnoswitch trova il primo vantaggio (40-39), i Raggisolaris rispondono in maniera incredibile con un break di 10-1 per il 49-41, chiudendo poi il quarto sul 59-49. Decisivi sono il gioco di squadra e le triple come dimostrano i 20 punti segnati negli ultimi cinque minuti. Pure Ruvo di Puglia mostra tutte le qualità nel momento più critico: persi Ammannato e Ghersetti per falli e in precedenza Toniato per infortunio i pugliesi trovano l’aggancio sul 66-66 con Burini a 1’10’’ dalla fine. Petrucci non ci sta e vuole portare la vittoria in Romagna. Con una tripla chirurgica firma il 69-66 a 38’’. Vico lo imita mettendo il punto esclamativo su una grande prova di squadra con il tiro da tre del 72-66 e i Blacks possono esultare.

Luca Del Favero

Capo Ufficio Stampa Raggisolaris Faenza