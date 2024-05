Serie B SF G3 – La miglior DelFes della stagione batte la Pielle e allunga la serie

Prestazione maiuscola serviva e così è stata quella messa a punto dalla DelFes Avellino, che ha battuto questa sera, al PalaDelMauro, la Pielle Livorno con il punteggio di 82-70, portandosi sull’1-2 nella serie di semifinale dei Playoff di Serie B Nazionale. Gara segnata, per larghi tratti, da una difesa sontuosa dei padroni di casa, che hanno costretto la corazzata ospite a ben 16 palle perse e, nondimeno, hanno messo in seria difficoltà l’avversario con un’altrettanto ottima fase offensiva: il 50% da oltre l’arco è l’emblema di tale aspetto per la formazione biancoverde, trascinata da un super Vasl da 22 punti, con 6/9 da tre, e dalla dinamicità sotto le plance di Nikolic, che ha chiuso con 15. Alla Caffè Toscano, che stasera ha conosciuto il sapore della sconfitta per la prima volta in questa post season, non sono bastati tre uomini in doppia cifra. Serie, dunque, riaperta e che domenica sera vedrà Gara 4, sempre al Del Mauro, dove la DelFes si giocherà ogni carta per portarla all’eventuale bella, contro una Livorno che, da parte sua, farà di tutto per non tornare a casa per giocarsi Gara 5.

STARTING FIVE

DelFes: Burini, Vasl, Verazzo, Nikolic, Bortolin

Caffè Toscano: Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo, Diouf

PRIMO TEMPO – Avvio di gara equilibrato, con protagonisti Nikolic per la DelFes ed il duo Lo Biondo-Ferraro per la Pielle: al 3’ è 6-4 per i padroni di casa. Avellino è presente in fase difensiva e, in particolare, la dinamicità di Verazzo e Vasl crea qualche problema di troppo ai toscani, che al 5’ scivolano a -7, dopo un 2/2 dalla lunetta da parte di Nikolic (12-5). La DelFes non si ferma e grazie alle scorribande di Burini supera addirittura la doppia cifra di vantaggio: soltanto un gran canestro in allontanamento di Laganà chiude il break irpino di 12-0, quando siamo giunti all’8’ (16-7). Sul finire di periodo sono tanti gli errori da una parte e dall’altra, ma Livorno prova a scuotersi trovando la prima tripla da parte di Loschi, che manda le squadre alla prima pausa sul 19-11. Laganà realizza in layup, ma dall’altra parte la DelFes rientra sul parquet con le mani calde di Fresno e Chinellato, che la riportano a +11 al 13’ (27-16). La Caffè Toscano prova ad affidarsi ai suoi esterni, ma Avellino trova i primi punti di Vasl, che con due canestri a dir poco “funambolici” mantiene i locali sopra la doppia cifra di vantaggio e costringe coach Cardani al timeout al 16’ (32-20). Livorno non devono re e grazie a due triple in fila di Rubbini, si riavvicina a -6, ma dall’altra parte Verazzo in contropiede riporta i Lupi a +8 al 18’ (34-26). Una chiamata arbitrale dubbia accende le proteste irpine, su tutti Nikolic si lascia andare ad un ingenuo tecnico, che, oltre ai due liberi per il fallo di gioco, ne comporta un terzo supplementare in favore dei toscani: Lo Biondo, però, è impreciso e fa solo 1/3 dalla lunetta, quanto basta alla Pielle per rimanere a -9, divario con chi le squadre vanno all’intervallo lungo (36-27).

SECONDO TEMPO – Super canestro di Verazzo per cominciare la ripresa, Livorno però vuole limitare gli errori commessi finora e grazie a cinque punti firmati da Pagani e Lo Biondo torna a -6, ma Vasl ha altre idee: due triple in fila dello sloveno ricacciano indietro gli ospiti al 23’ (44-34). La Caffè Toscano è in netta difficoltà in fase offensiva e, di conseguenza, soffre oltre modo contro una DelFes che, sulle ali dell’entusiasmo e trascinata dalla premiata ditta Vasl-Bortolin, tocca il +18 al 26’ (54-36). Dopo essere scesa a -20 con due liberi a segno di Nikolic, Livorno prova a scuotersi con i punti di Pagani e Campori, che riportano i toscani a -15 al 28’, nonostante un bel canestro di Chinellato (56-41). È ancora Campori a suonare la carica per la formazione in canotta azzurra, ma dall’altra parte Vasl non si ferma e trova la sua quinta tripla di serata, griffando il nuovo +16 con cui si va all’ultimo mini riposo (62-46). Quarto periodo che comincia sulla falsa riga del terzo, con la DelFes che riesce a rispondere ad ogni tentativo di rimonta da parte della Pielle, che continua a subire da un ottimo Nikolic sotto le plance: al 33’ è 68-51. Dopo un layup di Verazzo, Livorno tenta il tutto per tutto e grazie a un parziale di 7-2 firmato da Chiarini e Lo Biondo mette pressione ai padroni di casa, che vedono avvicinarsi i toscani a -11 al 36’ (70-59). Avellino si affida ai suoi uomini di punta: i canestri di Bortolin e Vasl rappresentano ossigeno puro per la DelFes, che si mantiene sulla doppia cifra di vantaggio al 38’ (76-65); la Caffè Toscano prova l’ultimo assalto, ma la tripla di Fresno chiude definitivamente i giochi: Avellino prolunga la serie, il finale recita 82-70.

DelFes Avellino – Caffè Toscano Pielle Livorno 82-70

Parziali: 19-11; 36-27; 62-46

AVELLINO: Agosto n.e., Basco n.e., Burini 7, Giunta, Vasl 22, Verazzo 10, Carenza 2, Bortolin 7, Nikolic 15, Chinellato 10, Fresno 9. Coach: Crotti.

LIVORNO: Ferraro 7, Chiarini 8, Rubbini 10, Pagani 6, Manna, Lo Biondo 12, Diouf 4, Loschi 7, Campori 6, Laganà 10. Coach: Cardani.