Serie B SF G3 – Real Sebastiani Rieti passa a Sant’Antimo e va in finale

La RSR vince anche in casa di Sant’Antimo e chiude la serie sul 3-0 e si qualifica al secondo turno playoff. Una gara più equilibrata rispetto alle prime due in cui la PSA ha tenuto testa a Rieti per lunghi tratti. Grande prestazione da parte di Tomasini e Chinellato che ne mettono rispettivamente 23 e 18. Ora la Sebastiani avrà modo di riposare aspettando di scoprire chi tra Faenza e Ruvo si qualificherà nell’altra serie.

LA GARA

PRIMO TEMPO

La sblocca subito Sgobba dall’arco, 3-0. Scali segna due punti, Chinellato risponde, 5-2. Azione fantascientifica della RSR che libera Mastrangelo da tre, Maggio replica. Botta e risposta fra le due squadre, dopo 3′ e 30” siamo 10-11. Altra bomba di Sgobba a cui ribatte Piccin, 13-14. Grande gancio da parte di Sgobba che riporta avanti i padroni di casa, 15-14. A Gloria risponde Tomasini, 17-16. Bushati si sblocca dopo qualche tripla sbagliata, Gloria ne mette altri due, gara in parità, 19-19. Tre punti per parte e il primo quarto si chiude in parità sul 22-22.

Gran canestro di Gloria che usa bene il piede perno e realizza, 24-22. 1/2 di Ceparano ai liberi, bomba di Tomasini e Rieti rimette il muso avanti, 24-26. Chinellato con la goccia di tabella, 24-28. Montanari fa 1/2 dai 5.8, 25-28. 4 punti per Sant’Antimo due per Tomasini, 29-30. Two & one di Sgobba, 32-30. 50% dalla lunetta per Chinellato, 32-31. Il barba inventa un altro canestro, 32-33. 3/3 di Chinellato ai liberi, 32-36. Scali colpisce da tre, 35-36. Valente lotta sotto canestro e realizza, 35-38. Sgobba risponde con il gancio in post, 37-38. Bushati dai 6.75, solo retina, 37-41. Tomasini inventa per Chinellato che chiude il primo tempo con una schiacciata, 37-43 dopo 20′ di gioco.

SECONDO TEMPO

Ceparano apre il terzo quarto con due punti, 37-45. Montanari penetra e segna, 39-45. Chinellato con il rimbalzone, 39-47. Bomba di Montanari, 42-47. Two & one di Tomasini, sono 15 per lui, 42-50. Paesano vola a canestro, +10 Real. Chinellato emula il suo compagno, 42-54. Maggio ancora penetrare, Tomasini lo cancella segnando da tre, 44-57. Ceparano va ad inchiodare, +15 Rieti. Maggio da tre, Ceparano con un’altra schiacciata, 47-61. Gloria ne mette due per rimanere in scia, 49-61. Maggio cerca di riavvicinare i suoi con una tripla, 52-61. Bushati tutto solo sotto canestro, non può sbagliare, 52-63. Gran canestro di Sgobba, 54-63.

Pagani di forza, Montanari in penetrazione, 56-65. Sgobba ne mette altri due, 58-65. Maggio, ancora dalla lunga distanza, 61-65. Piazza in palleggio, arresto e tiro, 61-67. Libero per tecnico e canestro di Piccin, 61-70. Pagani ne mette due, 61-72. Arresto e tiro di Tomasini, 20 per il Barba, 61-74. Maggio mette due liberi, e Scali segna da sotto, 65-74. Cantone da tre, 68-74. Glaciale Tomasini dalla lunetta, 68-76. Termina così la gara la Sebastiani va avanti.

Il tabellino del match:

PSA SANT’ANTIMO vs REAL SEBASTIANI RIETI 68-76 (parziali: 22-22; 15-21; 17-20; 14-13).

PSA SANT’ANTIMO: Montanari 12, Vergara, Coralic, Scali 8, Quarisa 2, Cantone 3, Sabatino, Maggio 18, Sgobba 17, Gloria 8.Coach: Marco Gandini

REAL SEBASTIANI RIETI: Mastrangelo 3, Tomasini 23, Paesano 2, Piccin 5, Valente 2, Chinellato 18, Mazzotti, Piazza 2, Ceparano 7, Pagani 6, Frattoni, Bushati 8.

Coach: Sandro Dell’Agnello.

ARBITRI: Schena di Castellana Grotte (BA) e Caldarola di Ruvo di Puglia (BA)

NOTE:

Area Comunicazione RSR