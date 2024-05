Serie B SF G4 – DelFes, è Verazzo show! Pielle piegata, si va a Gara 5

Con un’altra prova tutto cuore, la DelFes Avellino ha battuto anche quest’oggi la Pielle Livorno, regalandosi la possibilità di giocarsi in Gara 5 l’approdo nella Finale Playoff di Serie B Nazionale. Partita che, conclusasi con il finale di 73-63, ha visto le due squadre darsi battaglia soprattutto sul piano agonistico e fisico, con gli attacchi che per ampi tratti venivano sopraffatti dalle difese. Questa sera, però, se la DelFes è ancora in corsa per la Finale lo deve alla prova clamorosa di Armando Verazzo: 27 punti, con un solo errore su dieci tentativi dal campo (6/6 da tre), 13 rimbalzi e 38 di valutazione, a sugellare una incredibile gara per il numero 21 biancoverde, che si è sempre fatto trovare pronto ogni qualvolta la formazione ospite ha provato a prendersi l’inerzia del match. Non sono bastati i 23 punti di un ottimo Pagani ed i 14 di Campori ad una Caffè Toscano apparsa nuovamente poco lucida sul parquet del PalaDelMauro, in cui, nell’arco di entrambe le gare disputate, non è mai riuscita ad imporre davvero il proprio gioco, anche a causa del grande lavoro difensivo da parte dei ragazzi di coach Crotti. Adesso ci sarà, dunque, la resa dei conti, in quella che si prospetta una Gara 5 tutt’altro che scontata, con una DelFes che venderà cara la pelle all’inseguimento di un sogno, nell’inferno del PalaMacchia di Livorno.

STARTING FIVE

DelFes: Burini, Vasl, Verazzo, Nikolic, Bortolin

Caffè Toscano: Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo, Diouf

PRIMO TEMPO – Una tripla per parte apre la gara, con protagonisti Vasl per Avellino e Rubbini per Livorno, poi è Nikolic a firmare il primo vantaggio irpino al 3’ (6-5). La Pielle si affida alla fisicità sotto canestro di Ferraro e Pagani, la DelFes invece risponde con le solite scorribande di Verazzo, per mantenere la sfida in parità al 6’ (11-11). L’equilibrio regna sovrano, con le squadre che si difendono con grande intensità: con due liberi a segno Loschi risponde al bel canestro in penetrazione di Chinellato, ed all’8’ il punteggio recita 15-14. Sul finire di quarto, Bortolin usa bene il perno e va a segno, ma dall’altra parte è Campori, a fil di sirena, a piazzare il contro-sorpasso e alla prima pausa sono gli ospiti a condurre 17-18. In avvio di secondo periodo, sale in cattedra Pagani, che, ben coadiuvato da Campori, firma un break di 0-8 con cui la Caffè Toscano prova un primo allungo nella partita: al 13’ è 21-28. All’uscita dal timeout, arriva la reazione di Avellino, che, grazie a due triple di Burini e Verazzo, si riporta a -3 al 16’. Ferraro fa 1/2 dalla lunetta, dall’altra parte è ancora Verazzo a far male da oltre l’arco, riportando la gara in equilibrio e, costringendo, di fatto, coach Cardani al minuto di sospensione: 30-31 al 18’. L’ala biancoverde è decisamente on fire, Livorno prova comunque a gestire i propri possessi offensivi e, seppur con qualche affanno di troppo, si mantiene davanti fino a 3’’ dall’intervallo: Nikolic, però, non è d’accordo e tira fuori dal cilindro un clamoroso canestro da centrocampo, che vale il vantaggio irpino al termine della prima metà di gara (38-36).

SECONDO TEMPO – Inizio di ripresa un po’ contratto per entrambe le squadre, ma ci pensa ancora una volta Verazzo a rompere l’empasse con la sua quarta tripla di serata: al 23’ è 42-37. La formazione toscana continua a sbagliare in fase offensiva, mentre quella irpina è un rullo compressore e, grazie all’ennesima bomba di Verazzo, unitamente alla dinamicità di Nikolic, vola addirittura a +12 al 26’ (50-38). La Pielle prova a scuotersi e con i punti di Campori chiude il break di 12-0 biancoverde, ma la DelFes risponde con Chinellato per mantenersi a +9 al 28’ (52-43); la guardia ospite non si ferma e, griffando il suo ottavo punto in fila, permette a Livorno di tenersi in scia di Avellino: all’ultima mini-pausa è 54-46. Dopo una palla rubata con conseguente canestro in contropiede di Giunta, la Caffè Toscano trova altri punti da un super Pagani, che la riportano a -8 al 33’ (58-50). La DelFes, da parte sua, si affida alla solita coppia Bortolin-Verazzo, che ricaccia indietro gli ospiti, nonostante un bel canestro di Lo Biondo: al 36’ Avellino è di nuovo a +12 (65-53). Chiarini prova ad accendere la propria partita, finora abbastanza opaca, ma dall’altra parte ci pensa Carenza da oltre l’arco a spazzar via le ultime velleità ospiti: la DelFes entra negli ultimi due minuti di gara avanti di 14 lunghezze, divario ormai incolmabile. La partita si conclude con il punteggio di 73-62: si va a gara 5.

DelFes Avellino – Caffè Toscano Pielle Livorno 73-62

Parziali: 17-18; 38-36; 54-46

AVELLINO: Agosto n.e., Alvino n.e., Burini 5, Giunta 2, Vasl 7, Verazzo 27, Carenza 5, Bortolin 8, Nikolic 10, Chinellato 9, Fresno. Coach: Crotti.

LIVORNO: Ferraro 5, Chiarini 8, Rubbini 9, Pagani 23, Manna n.e., Lo Biondo 2, Diouf, Loschi 1, Campori 14, Laganà. Coach: Cardani.