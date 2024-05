Ristopro Fabriano – Liofilchem Roseto 80-87 (25-23, 11-24, 24-18, 20-22)

Ristopro Fabriano: Nicolas manuel Stanic 25 (7/9, 2/5), Vlatko Granic 16 (4/6, 1/2), Matteo Negri 15 (1/3, 3/7), Simone Centanni 11 (1/2, 3/6), Francesco Gnecchi 5 (2/2, 0/1), Yannick Giombini 4 (1/4, 0/2), Patrizio Verri 4 (0/0, 1/6), Paolo Bandini 0 (0/1, 0/0), Samuel florent Nkot nkot 0 (0/0, 0/0), Samuele Romagnoli 0 (0/0, 0/0), Alex Carsetti 0 (0/0, 0/0), Alberto Bedin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 24 – Rimbalzi: 27 6 + 21 (Vlatko Granic 8) – Assist: 16 (Nicolas manuel Stanic, Simone Centanni 4)

Liofilchem Roseto: Giordano Durante 21 (5/7, 3/6), Marco Santiangeli 19 (2/5, 4/8), Vangelis Mantzaris 12 (2/3, 2/6), Ousmane Maiga 12 (0/0, 4/6), Vincenzo Guaiana 11 (4/8, 1/2), Dimitri Klyuchnyk 10 (4/5, 0/1), Alessio Donadoni 2 (1/1, 0/3), Georges Tamani 0 (0/2, 0/0), Elhadji Thioune 0 (0/0, 0/0), Brian Dervishi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 17 – Rimbalzi: 27 9 + 18 (Marco Santiangeli 6) – Assist: 19 (Vangelis Mantzaris 12)

E’ finale! La Liofilchem espugna il PalaChemiba di Cerreto d’Esi, vince gara 4 di semifinale e chiude di fatto i conti nella serie contro Fabriano volando in finale per accedere in A2: il risultato finale, con Mantzaris e compagni che ora se la vedranno contro la Libertas Livorno, vincente su Jesi per 3-0. Secondo match point sfruttato alla grande dai biancazzurri, nonostante la rimonta dei padroni di casa, più lucidi nel finale (decisive un paio di azioni difensive e soprattutto i canestri di Mantzaris e Durante) e spinti soprattutto dai tanti tifosi arrivati da Roseto, rumorosi dall’inizio dalla fine.

Terza finale in quattro anni per una società nata meno di 4 anni fa, superando tante difficoltà ma rimanendo sempre concentrata su unico obiettivo. Bravo il Consorzio, bravo il club, staff e ovviamente tutti i giocatori a remare dalla stessa parte, coinvolgendo pian pianino tutto il mondo cestistico biancazzurro e facendo tornare a tremare il PalaMaggetti e non solo.

Statistiche alla mano altra grande prova offensiva, 6 in doppia cifra: 21 per uno stratosferico Giordano Durante, con 3 triple di cui una siderale nel corso dell’ultimo periodo, Santiangeli ne mette 19, 4/8 da tre e 6 rimbalzi, doppia doppia da 12 punti e 12 assist (23 di valutazione) per capitan Matzaris, 4/6 da oltre l’arco per 12 punti complessivi per un ottimo Ousmane Maiga, 11 per Guaiana e 10 da parte di Klyuchnyk.

Dopo un primo periodo equolibrato, 25-23 con una triplissima di Stanic (il migliore dei suoi) allo scade, nei secondi dieci minuti Roseto cresceva: parziale 3-14 a cavallo tra il 16° e 20°, firmato tutto Santiangeli, Durante, Klyuchnyk e Maiga. 36-47 all’intervallo.

Nella terza frazione riscossa marchigiana con un super Stanic, ben coadiuvato da Granic e Centanni: Fabriano arriva sul meno 4, poi un libero di Durante per il 60-65 di fine quarto. Ultimo periodo incandescente: pioggia di triple nei primi minuti con Santiangeli, Stanci e Verri. Roseto è super in difesa, Mantzaris torna a creare e regalare cioccolatini, poi una tripla proprio del greco per il 66-76 del 34°. Fabriano le tenta tutte, ma Roseto rimane aggrappata al cospicuo vantaggio, con Durante che chiude definitivamente i conti.

Domenica l’ultimo ostacolo, l’ultimo atto di un’annata al momento strepitosa: dall’altra parte Livorno, Domenica 2 Giugno, Gara 1, martedì 4 Gara 2, entrambe sul parquet rosetano, gara 3 invece Venerdì 7 in Toscana.

UFFICIO STAMPA PALLACANESTRO ROSETO