Serie B – Simone Lusini lascia Pallacanestro Firenze

con il presente comunicato voglio rendere pubbliche le mie irrevocabili dimissioni dal ruolo di direttore sportivo già consegnate all’Amministratore Unico della Pallacanestro Firenze s.s.d.a.r.l. sig. Michele Forti Parri.

Nell’ultimo periodo nonostante le difficoltà affrontate, con la squadra, lo staff tecnico, medico e atletico abbiamo operato all’unisono nella speranza che i presupposti di inizio stagione si potessero concretizzare.

Ad oggi invece sono venuti a mancare i presupposti con i quali era nata la Società e la relativa squadra che avevo orgogliosamente costruito ottenendo ottimi risultati; infatti nonostante innumerevoli infortuni ed imprevisti, siamo quarti in classifica.

Non mi riferisco ad eventuali problemi economici, così come emerso nell’ultimo periodo negli organi di stampa, ma piuttosto ad altri problemi ben più gravi relativi alla gestione societaria provocati dalla totale latitanza dell’amministratore unico e dalle ultime decisioni da lui prese che non mi consentono più di svolgere le mansioni che competono al mio ruolo. Sono assai dispiaciuto di aver dovuto prendere questa sofferta decisione ed auguro alla Pallacanestro Firenze le migliori fortune e un Buon Natale a tutti gli appassionati che ci hanno seguito con calore.

Simone Lusini