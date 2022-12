Serie B – Sontuoso quarto periodo, Libertas Livorno passa sul campo di Herons Montecatini

Pesantissimo. Non c’è un altro aggettivo in grado di descrivere meglio l’importanza del blitz della Libertas al PalaTerme. Pesantissimo perché arrivato contro una signora squadra che fa dell’intensità difensiva il proprio marchio di fabbrica. Pesantissimo perché arrivato in rimonta dopo due quarti vissuti al di sotto della linea di galleggiamento. Molto male i primi 10’ con gli amaranto quasi frastornati dalla garra della Fabio e inchiodati alla miseria di 7 punti alla prima sirena. Qualche sussulto arriva nel secondo quarto, ma sono sempre i padroni di casa a menar le danze fino al +15 (24-9 al 12’05”) raggiunto con la terza tripla consecutiva della frazione. La Libertas però ha il grandissimo merito di non perdersi d’animo. Lima il divario sotto la soglia psicologica dei 10 punti, prima di andare al riposo con la montagna ancora da scalare (39-27). Nel terzo quarto Livorno pare forte: 3-14 di parziale e il vantaggio dei rossoblù è di corto muso (42-41). E’ l’inizio di un lungo corpo a corpo che vede Herons provare lo strappo (60-53 al 30’47”) prima che due liberi di Bargnesi, un gioco da quattro punti di Saccaggi e una tripla del solito Bargnesi ribaltino il mondo in 2’13” (60-62). La Libertas, preso il comando non lo molla più. Il vantaggio si dilata fino al +12 finale. Per gli amaranto si profilano serene feste di Natale. Prossimo appuntamento sabato 7 gennaio 2023 a Omegna.

Fabo Herons Montecatini – Maurelli Group Libertas Livorno 69-81 (15-7, 24-20, 19-26, 11-28)

Fabo Herons Montecatini: Nicola Natali 19 (1/2, 4/8), Marco Giancarli 12 (0/2, 4/4), Antonio Lorenzetti 9 (4/12, 0/1), Gianluca Carpanzano 9 (1/4, 1/6), Marco Arrigoni 6 (3/11, 0/0), Costantino Bechi 5 (1/3, 1/1), Daniele Dell’uomo 5 (1/4, 1/3), Adrian Chiera 4 (0/1, 1/4), Marco Giannini 0 (0/1, 0/1), Lorenzo Torrigiani 0 (0/0, 0/0), Matteo Lorenzi 0 (0/0, 0/0), Emmanuel Adeola 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 12 – Rimbalzi: 32 15 + 17 (Marco Arrigoni 9) – Assist: 15 (Costantino Bechi 3)

Maurelli Group Libertas Livorno: Andrea Bargnesi 20 (0/2, 3/4), Tommaso Fantoni 16 (7/9, 0/0), Francesco Fratto 13 (4/5, 1/2), Andrea Saccaggi 12 (3/3, 1/5), Jacopo Lucarelli 8 (2/3, 1/4), Antonello Ricci 8 (1/3, 2/4), Francesco Forti 3 (0/2, 1/3), Andrea Sipala 1 (0/1, 0/0), Gianluca Lemmi 0 (0/0, 0/0), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0), Gianni Mancini 0 (0/0, 0/0), Tommaso Bruci 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 22 – Rimbalzi: 36 7 + 29 (Tommaso Fantoni 9) – Assist: 10 (Tommaso Fantoni 6)

Livorno, 19 dicembre 2022