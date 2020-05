Serie B – Soresina rinuncia, farà la C Gold

La Società Gilbertina Soresina, nonostante il pieno diritto di partecipazione al prossimo campionato

Nazionale di Serie B e nonostante il pieno diritto a usufruire di fortissime agevolazioni economiche da

parte della Federazione Italiana Pallacanestro in qualità di società pienamente solvibile

COMUNICA CHE

Il Consiglio di Amministrazione ha decretato all’unanimità di rinunciare alla partecipazione al campionato

Nazionale di Serie B 2020-2021 e ha decretato altresì l’iscrizione e la partecipazione al prossimo

Campionato di Serie C Gold Lombardia.

Come ormai noto a tutti, la società Gilbertina, così come la nostra amata Soresina, è stata colpita e

provata duramente dall’emergenza mondiale Covid-19.

In questo momento molto delicato per tutta la popolazione, la Società preferisce concentrare i propri

sforzi umani, morali ed economici, per il bene della Collettività, delle fasce più deboli, dei Volontari e

soprattutto dei giovani.

La Gilbertina da quasi 80 ANNI è attenta alla crescita umana, educativa e morale, dei bambini, dei giovanissimi, degli adolescenti e dei ragazzi.

A maggior ragione, in questo terribile momento, crediamo fermamente nella rinascita, che a nostro parere

deve partire da loro: dal nostro futuro!!!!

Per questo, abbiamo deciso come prima cosa di stare vicino alle famiglie, destinando gran parte del

budget della Prima Squadra per l’annata sportiva 2020/2021 alla copertura di molti dei costi delle quote

sportive dei bambini, dei giovanissimi, degli adolescenti e dei ragazzi !!!

Verranno potenziati tutti i settori per tutte le età, implementando con ulteriori sport la già ricca scelta

presente.

Oltre a questo, rafforzeremo le collaborazioni già presenti con le altre Squadre Sportive del territorio e

con le Associazioni di Volontariato, studiando iniziative per far ripartire al meglio la nostra meravigliosa

città.

Abbiamo anche intenzione di creare anche nuove collaborazioni per essere il più vicino possibile a tutti.

Questa rinuncia sottolinea quanto la Gilbertina tenga allo sport soresinese seguendo la linea di

nascita e crescita societaria senza mire di arrivismi personali, come più volte rimarcato, ma di

credo nello sport e nel suo valore formativo educativo.

A breve comunicheremo tutte le nostre proposte sportive per l’annata 2020/2021, e tutte le ulteriori

proposte, con i relativi dettagli.

–

Uff stampa Gilbertina Soresina