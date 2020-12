Serie B – Sospesa per impraticabilità di campo sul 14-32 la gara tra Formia e Rieti

La gara Meta Formia-Real Sebastiani Rieti, valevole per la seconda giornata del campionato nazionale di serie B gir. D1 è stata sospesa dagli arbitri a 4’43’ dalla fine del secondo quarto sul punteggio di 14-32 per campo impraticabile (umidità).

Ora bisognerà attendere la decisione del giudice sportivo che, in base al referto post gara che verrà redatto dagli arbitri, si esprimerà in merito all’eventuale ripetizione della gara o alla cristallizzazione del risultato maturato al momento della sospensione.

“Aspetteremo la decisione – è il commento di Roberto Pietropaoli, azionista di maggioranza della RSR – c’è da capire se la sospensione è da imputare alla società ospitante o se verrà considerata una casualità: nel primo caso potrebbe essere cristallizzato il risultato maturato al momento della sospensione o tramutato in 0-20, in caso contrario ce la dovremo andare a rigiocare. Ad ogni modo ci adegueremo a quello che deciderà il giudice sportivo: resta il fatto che dopo venti giorni di stop causa Covid-19, la squadra ha avuto per lo meno la possibilità di riprendere confidenza col campo e con la competizione. Ora pensiamo a Pozzuoli e successivamente a Sant’Antimo, nel frattempo avremo modo di recuperare tutti e presentarci a questi appuntamenti al completo”.

Il tabellino del match:

META FORMIA-REAL SEBASTIANI RIETI 14-32 (sospesa):

META FORMIA: Laguzzi 4, Cimminella, Longobardi 3, Jovovic 2, Tamburrini 3, Macera n.e., Grgurovic 2, Verazzo, Di Prospero, Scampone, Digno n.e., Ianuale. Coach: Giovanni Di Rocco.

REAL SEBASTIANI RIETI: Traini, Provenzani, Di Pizzo 6, Loschi 8, Ndoja 11, Casini, Bottioni, Drigo 7, Kader n.e., Sornoza n.e.. Coach: Alex Righetti.

ARBITRI: Lanfranco Rubera e Antonio Giordano.