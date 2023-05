G1 Ammissione Serie B – Dopo una falsa partenza, la IVPC si rialza e supera Taranto

La IVPC DelFes Avellino comincia nel migliore dei modi la post season, battendo al PalaDelMauro il CJ Basket Taranto col punteggio finale di 77-70. Partita che ha visto una super partenza da parte della formazione ionica, che ha toccato anche le 14 lunghezze di vantaggio all’inizio del secondo quarto, per poi subire il ritorno perentorio della DelFes, che ha costruito il proprio successo nei quarti centrali (39-20 il parziale per gli irpini dal 10 al 30′), prima di chiudere la gara in volata, grazie alle conclusioni pesanti di Traini e Caridà. Agli ospiti non sono bastati ben cinque uomini in doppia cifra, mentre, dall’altra parte, top scorere biancoverde il solito Eliantonio con 15 punti, ben coadiuvato da Sandri, che ha chiuso con una doppia-doppia da 10 punti e 12 rimbalzi. Dunque, è 1-0 nella serie per Avellino, che vorrà replicare anche in Gara 2, che si disputerà dopodomani ancora al Del Mauro.

STARTING FIVE

IVPC: Traini, Caridà, Sandri, Carenza, Eliantonio

CJ: Villa, Bruno, Rocchi, Cena, Corral

PRIMO TEMPO – Dopo il 4-0 irpino firmato da Sandri ed Eliantonio, Taranto si sblocca e, grazie ai canestri griffati da Cena e Bruno, piazza un primo break di 0-7, con cui si porta sul 4-7 al 3′. La DelFes è in difficoltà sugli esterni, ne approfitta la formazione ospite con Rocchi, che con due bombe in fila permette ai pugliesi di superare la doppia cifra di vantaggio dopo soli 5′: primo timeout obbligato per coach Crosariol sul 4-13. La reazione da parte dei padroni di casa non si fa attendere e, trascinati da Verazzo ed Eliantonio, dapprima chiudono il pesante parziale di 0-14 ionico, per poi riportarsi sotto di 3 lunghezze al 7′ (13-16). Proprio nel momento migliore dei biancoverdi, riprende forza il CJ, che, grazie alla vena realizzativa da oltre l’arco di Cena e Rocchi, ben coadiuvati da Corral, piazza un nuovo poderoso break di 4-13 in soli 3′, che vale il 17-29 alla prima pausa di gioco. Dopo il +14 firmato dal solito Rocchi, Vitale prova a scuotere la IVPC con cinque punti consecutivi, che valgono il 23-33 del 13′. Salgono di intensità le difese, con il punteggio che non cambia per quasi 3′, prima di un canestro in layup di Eliantonio che riporta Avellino sotto la doppia cifra di svantaggio al 16′ (25-33). Taranto ha le polveri bagnate, con la DelFes che, grazie alla prima tripla della serata di Traini, torna a -5 al 18′ (28-33); Corral pone fine all’empasse offensivo della formazione ionica (solo 6 i punti totalizzati nell’intero secondo periodo), ma dall’altra parte è Arienti a segnare la tripla che rimette definitivamente in gara Avellino: le squadre vanno all’intervallo lungo sul punteggio di 31-35.

SECONDO TEMPO – Dopo il +8 esterno firmato da Rocchi e Bruno, dall’altra parte Eliantonio infila la prima conclusione pesante personale, poi il botta e risposta fra Traini e Corral vale il 36-41 del 23′. Ancora a segno Rocchi per il CJ, ma Avellino non demorde e trova da Carenza cinque punti consecutivi, che valgono il pareggio al 26′ (45-45). Corral subisce fallo e converte in punti i due liberi a sua disposizione, ma la IVPC è in palla e, trascinata da Vitale e Verazzo, si porta in vantaggio al 28′ (50-47). Continua la pressione difensiva della formazione irpina, con vede salire in cattedra Caridà, dopo una serata fin qui in ombra: due triple in fila della guardia biancoverde fanno volare Avellino a +9, per gli ospiti è Bruno a limitare i danni, segnando il canestro del -7 poco prima della terza sirena (56-49). Bruno realizza, in apertura di ultimo quarto, il canestro del -5 pugliese, ma dall’altra parte Venga e Sandri riportano la DelFes a 9 lunghezze di vantaggio, prima del layup di Corral che vale il 60-53 del 32′. Il CJ si affida all’energia sotto le plance del proprio pivot, che, ben coadiuvato da Cena, sfrutta la difesa troppo fallosa di Avellino e riporta gli ospiti a contatto al 35′ (62-61). Torna a segnare da oltre l’arco Traini, per il nuovo +6 interno, ma Taranto reagisce con orgoglio e grazie a quattro liberi messi a segno da Villa, torna a -2 al 37′ (67-65). Bruno fallisce la tripla dell’eventuale sorpasso ionico, dall’altra parte, invece, non sbaglia Vitale, che infila una tripla pesantissima per il +5 Avellino a poco più di un minuto dal termine; nel possesso successivo, altro errore dalla lunga distanza da parte di Rocchi, con la IVPC che punisce nuovamente gli ospiti trovando la terza tripla di Caridà, che vale il +8 (73-65) a soli 27” dalla sirena finale: è il canestro che, di fatto, chiude una partita intensa, che finisce con il punteggio di 77-70.

IVPC DelFes Avellino – CJ Basket Taranto 77-70

Parziali: 17-29; 31-35; 56-49

AVELLINO: Venga 2, Caridà 9, Bianco, Sandri 10, Arienti 4, Carenza 5, Eliantonio 15, Verazzo 7, Vitale 11, Traini 14. Coach: Crosariol.

TARANTO: Conte, Villa 10, Bruno 15, D’Agnano n.e., Corral 14, Sampieri, Cena 11, Piccoli n.e., Rocchi 18, Graziano n.e., Liace n.e. Coach: Olive.