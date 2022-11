Serie B – Sperduto regala a Caserta il derby contro Sant’Antimo

La Decò Caserta si aggiudica il secondo derby in otto giorni battendo la Geko Sant’Antimo al termine di una partita molto combattuta terminata grazie a due pesantissimi tiri liberi di Sperduto nel finale che hanno permesso ai padroni di casa di vincere per 71-70. Lucas trascinatore dei bianconeri.

LA CRONACA – La partita inizia subito su ritmi abbastanza gradevoli con entrmbe le squadre che non fanno troppa fatica a trovare la via del canestro. Se Sant’Antimo trova in Mennella la sua quasi unica soluzione offensiva, la Decò muove meglio la palla e innesca bene due dei suoi più importanti terminali offensivi come Lucas e Sperduto. In questa fase sono i padroni di casa a tenere costantemente una posizione di vantaggio nel punteggio finché Sant’Antimo non innalza il livello della sua difesa mettendo in difficoltà una Caserta molto individualista in fase offensiva. Gli ospiti toccano un massimo vantaggio di +5 (24-19) ma i padroni di casa, grazie a capitan Sergio, riescono a chiudere la prima frazione di gara in svantaggio solamente di tre lunghezze sul 24-21 in favore della Geko.

Il rientro in campo della Decò dopo il primo mini intervallo non è dei migliori: infatti, Sant’Antimo impiega meno di 3’ di gioco per provare un nuovo tentativo di fuga e portarsi a +7 sul 30-23. Dopo il timeout chiamato da coach Luise, la reazione della Juve non è immediata ma arriva grazie soprattutto a un pimpante Lucas che porta i suoi a -3 (37-34) e costringe coach Gandini a chiamare un immediato timeout. Al rientro in campo l’inerzia della partita sembra tornare rapidamente a favore della Geko che all’intervallo lungo conduce per 46-38.

Il terzo quarto inizia con la Geko Sant’Antimo che trova la doppia cifra di vantaggio sul 50-40 ma Caserta reagisce prontamente grazie al solito Lucas che con la sua energia riesce a riportare a contatto i suoi firmando la tripla del -4 (50-46). Dopo il timeout chiesto dalla panchina ospite, la Decò si porta a -1 (50-49) ma non riesce a completare la sua rimonta prima che Sant’Antimo reagisca e prenda un margine di vantaggio più rassicurante. Complice anche la spinta del pubblico di casa presente al palazzetto, Caserta trova la forza di provare un’altra a ricucire lo strappo alzando i giri in difesa e questa volta riesce addirittura a trovare il vantaggio grazie al canestro in contropiede di Sperduto che porta la Juve in vantaggio per 60-59. Mennella dall’arco riporta i suoi in vantaggio ma l’arbitro fischia ai bianconeri un fallo lontano dalla palla che fa inalberare coach Luise il quale è colpito da un fallo tecnico. All’ultimo mini intervallo Sant’Antimo conduce per 64-60.

L’avvio di quarto quarto non è ei migliori dal punto di vista dello spettacolo: infatti, entrambe le squadre appaiono abbastanza contratte in attacco e il punteggio si muove in maniera estremamente lenta. Piano piano la Geko si avvicina sempre di più alla doppia cifra di vantaggio trovando canestri di esperienza e sfruttando il notevole nervosismo degli avversari frutto di alcuni fischi arbitrali abbastanza controversi. Cioppa e Mastroianni confezionano un faticoso 4-0 di parziale per la Decò che porta il punteggio sul 70-67 con cui si entra nell’ultimo minuto di gioco. A 27’’ dalla sirena finale Lucas realizza il canestro del -1 sul 70-69. Dopo il timeout Sperduto recupera una preziosissima palla ma poi sbaglia un tiro abbastanza facile costringendo i suoi a commettere fallo su Sgobba che dalla lunetta fa 0/2. Con 10’’ sul cronometro Lucas vola velocissimo dall’altra parte ma subisce un fallo prima che possa andare a tirare. Sulla rimessa laterale riceve Sperduto che subisce fallo sul disperato tiro da tre punti. L’esterno bianconero realizza i primi due tiri liberi concessigli dall’arbitro e sbaglia appositamente il terzo per mettere fine alle ostilità. Alla fine vince Caserta per 71-70.