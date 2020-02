Serie B – Super Cecina da 3 punti, Torrenova battuta al PalaTorre

Una super Basket Cecina passa al PalaTorre di Torrenova per 68-79 contro una Levante che non è mai riuscita a limitare dalla linea dei tre punti la squadra di coach Russo. I ragazzi di Trullo hanno sempre rincorso, non riuscendo mai però ad essere davvero incisivi in zona difensiva. Non bastano i 19 punti di Boffelli ed i 17 punti all’esordio di Vico, chiudono in doppia cifra anche Nwokoye e Santucci.

Levante Torrenova – Basket Cecina 68-79 (16-23, 29-26, 13-22, 10-8)

Levante Torrenova: Boffelli 19 (4/8, 3/8), Vico 17 (6/11, 1/4), Nwokoye 11 (3/5), Santucci 10 (1/1, 2/7), Cucco 7 (0/1, 2/4), D’Andrea 4 (1/1), Gullo (0/3 da 3), Murabito (0/1 da 3), Munastra ne, Drigo ne. Coach: Trullo

Basket Cecina: Banti 20 (10/12), Gay 19 (3/9, 4/12), Guaiana 13 (1/6, 3/3), Turini 12 (2/3, 2/6), Salvadori 7 (2/4, 1/2), Pistillo 3 (1/3 da 3), Barontini 3 (1/1 da 3), Gnecchi 2 (1/2, 0/1), Tomcic (0/1), Filahi ne, Conti ne. Coach: Russo.

Botta e risposta in avvio, con Gay e Salvadori che rispondono a Nwokoye e Boffelli. Cecina prova subito l’allungo mostrando una mano calda dalla lunga distanza, ma Boffelli, Vico e Cucco riducono le distanze e chiudono il primo quarto sul 16-23. La squadra di coach Russo continua a martellare in avvio di secondo periodo, facendo valere le migliori percentuali dal campo rispetto alla Levante. Vico è il faro della formazione di casa e, mettendo a segno un paio di canestri importanti e smezzando assist per i compagni, riporta la squadra di coach Trullo a contatto. La tripla di Barontini, però, chiude il primo tempo sul 45-49. Al ritorno sul parquet Santucci apre le danze con una tripla che manda in visibilio il Palatorre, ma i ritmi e le percentuali della lunga distanza di Cecina non si abbassano. Gli ospiti, inoltre, continuano ad avere la meglio a rimbalzo, e potendo approfittare degli extra-possessi si portano nuovamente sul +10 (54-64) al 27’. Nwokoye prova a dare una scossa ai suoi sotto le plance, ma il “buzzer beater” di Gay sulla sirena chiude il terzo quarto sul 58-71. Torrenova non vuole mollare ed apre l’ultimo periodo con Boffelli e D’Andrea che trovano immediatamente il 62-71. Cecina continua a dominare sotto le plance e ripaga i padroni di casa con la stessa moneta, così Boffelli e Vico ci provano fino alla fine ma ogni tentativo è ormai vano.

FONTE: Ufficio Stampa Levante Torrenova