Serie B – Sutor Montegranaro scappa nell’ultimo periodo e sconfigge Pescara

MONTEGRANARO – Buona anche la terza uscita stagionale in amichevole per la Sutor Basket Montegranaro che ha affrontato Pescara Basket, squadra quella abruzzese che parteciperà al campionato di serie C Gold. La compagine di Marco Ciarpella ha dovuto rinunciare a Giovanni Romanò che contro Matelica si era procurato una distorsione alla caviglia e che è stato tenuto a riposo precauzionale. In campo tutti gli altri compreso Alessandro Riva che ha smaltito il problema agli adduttori. Anche stavolta, il punteggio è stato resettato alla fine di ogni periodo.

Nel primo quarto dopo una buona partenza di Pescara, la gara si instaurava su binari di equilibrio, 13-14 a metà dei primi 10’. La Sutor grazie ai canestri di Gallizi e Ciarpella si portava avanti sul 18-15, Pescara teneva bene il campo e ribaltava la situazione, 19-22 e ci voleva una tripla di Ciarpella per fissare il punteggio al termine del primo quarto sul 22-22.

Nel secondo periodo gli abruzzesi partivano di slancio, 4-11 al 5’ e 10-19 al 7’. Nel finale Stanzani e Gallizzi riducevano il disavanzo, il quarto finiva però a favore di Pescara per 16-20.

Dopo la pausa, al ritorno in campo, la Sutor sembrava molto ispirata 9-4 in avvio e 15-9 grazie ad un canestro di uno strepitoso Stanzani. Sul tentativo di rimonta di Pescara ci pensavano ancora Stanzani, Bonfiglio e Tibs a fissare il punteggio nel terzo periodo sul 21-14. Negli ultimi 10’ arrivava lo show di Stanzani che riusciva a realizzare in tutti i modi (chiuderà con 25 punti) e la Sutor sempre avanti, vince anche l’ultimo periodo per 31-20.

Prossimo impegno in amichevole mercoledì 7 ottobre a Fabriano contro la Ristopro con palla a due fissata per le ore 18.30.

Sutor Basket Montegranaro: Minoli 9, Riva 6, Angellotti 3, Ciarpella 10, Gallizzi 11, Stanzani 25, Tibs 4, Cipriani 12, Bonfiglio 9. All: Ciarpella.

Pescara Basket: Grosso, Staselis, Mascipinto, Raupys, Capitanelli, Pucci D., Pucci F., Perella, Natafi, Bravetti, Fasciocco, Traurè. All: Vanoncini.

Parziali: 22-22, 16-20, 21-14, 31-20.

