Serie B – Taranto ko a testa alta a Ruvo di Puglia

Arriva alla seconda giornata del campionato di serie B girone D Old Wild West il primo semaforo rosso per il CJ Basket Taranto. I rossoblu cadono sul parquet della TecnoSwitch Basket Ruvo che come fatto nella prima giornata vinta a Caserta tiene bassissimo il punteggio e si aggiudica il match per 66-52. Una partita che però Taranto tiene aperta fino alla fine. Pesa ancora l’assenza tra gli ionici di capitan Conte in panchina solo per onor di firma. Dopo una partenza bruciante della Talos, il CJ trascinato da Corral, ancora in doppia doppia, 13 punti e 13 rimbalzi, rientra a contatto fino anche al sorpasso firmato sulla spinta degli under D’Agnano e Sampieri. Sul finire del 2° quarto però Diomede e compagni (in 4 in doppia cifra e top scorer a quota 13) hanno firmato il break decisivo che ha messo Taranto a cavallo dell’intervallo a un gap a doppia cifra. A più riprese, stavolta con Villa e Tato Bruno, il CJ ha provato invano l’aggancio restando però aggrappata alla partita fino alla sirena.

Coach Olive incassa il secondo forfait di capitan Conte e conferma la scelta di settimana scorsa con Graziano under a completare lo starting five con Cena, Corral, Villa e Bruno. Coach Campanella risponde con Ammannato, Toniato, Burini, Diomede e Gatto.

L’ex Diomede dopo aver salutato tutti dà il benvenuto a Taranto con una tripla. La partenza di Ruvo è bruciante con tre canestri in fila di Toniato. Il CJ a rilento segna solamente dalla lunetta e si ritrova con una partenza ad handicap, sotto 9-2. Coach Olive chiama timeout per svegliare i suoi, mette dentro D’Agnano che lo ripaga della fiducia con una tripla che sblocca i rossoblu che finalmente entrano in partita nonostante Ruvo vada sul +8 con un altro canestro di Diomede. Corral si sblocca su azione e da questo momento segna solo lui, sono 4 i canestri consecutivi dell’argentino che riporta sotto Taranto, controbreak completato da Villa che segna, subisce fallo e trasforma il libero supplementare per il -2. Di Ghersetti il canestro di Ruvo che chiude avanti il primo quarto 18-14.

TECNOSWITCH RUVO DI PUGLIA – CJ BASKET TARANTO 66-52

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Federico Burini 13 (3/4, 2/6), Luca Toniato 13 (6/8, 0/1), Manuel Diomede 13 (1/2, 3/6), Mario jose Ghersetti 13 (5/7, 1/4), Tommaso Gatto 6 (0/4, 1/1), Gian marco Sbaragli 3 (0/0, 1/3), Marco Ammannato 2 (1/5, 0/3), Federico Pirani 2 (1/2, 0/0), Edoardo Fontana 1 (0/1, 0/4), Nicola Di terlizzi 0 (0/0, 0/0). All. Campanella.

CJ Basket Taranto: Diego Corral 13 (5/8, 0/3), Santiago Bruno 11 (1/3, 3/4), Enzo damian Cena 8 (2/8, 1/11), Francesco Villa 7 (1/3, 1/5), Francesco D’agnano 7 (1/1, 1/2), Luca Sampieri 4 (2/3, 0/1), Marcello Piccoli 2 (1/4, 0/1), Mattia Graziano 0 (0/0, 0/0), Andrea francesco Liace 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Conte 0 (0/0, 0/0). All. Olive

Arbitri: Giovanni Roca di Avellino e Andrea Manganiello di San Giorgio del Sannio (BN). Parziali: 18-14, 20-13, 15-15, 13-10. STAT RV – Tiri liberi: 8 / 14 – Rimbalzi: 40 11 + 29 (Tommaso Gatto, Marco Ammannato 9) – Assist: 13 (Marco Ammannato 4). STAT TA – Tiri liberi: 8 / 16 – Rimbalzi: 40 12 + 28 (Diego Corral 13) – Assist: 8 (Enzo damian Cena, Francesco Villa 3)

Ufficio Stampa Cus Jonico Basket Taranto