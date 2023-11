Serie B – Taranto, nota sulle condizioni di Casanova

By

Il giocatore dopo la gara contro San Vendemmiano ha accusato dolori al busto, grazie allo staff medico rossoblu, in primis il dottor Ciliberto, accertato un pneumotorace. Lo spagnolo sarà operato per tornare a giocare il prima possibile

Il CJ Basket Taranto comunica in via ufficiale che al proprio giocatore Rafael Casanova è stato diagnosticato un pneumotorace che lo costringerà all’operazione chirurgica nelle prossime ore per recuperare al 100% la sua disponibilità agonistica.

Veloce e istantanea la diagnosi effettuata dallo staff medico rossoblu coordinato dal radiologo, il dottor Francesco Ciliberto. Nella serata di giovedì, immediatamente dopo la partita contro San Vendemmiano, Rafa ha accusato dei dolori forti alla schiena e in generale al busto. L’indomani mattina, accompagnato dal dirigente Giorgio Ardia, il giocatore spagnolo ha effettuato una tac. Dopo averla visionata, il dottor Ciliberto ha consigliato caldamente un consulto immediato al Policlinico di Bari dove il giocatore è stato prontamente accompagnato dal direttore sportivo, Salvatore Massari. Qui la professoressa De Palma, primario di chirurgia toracica, ha confermato la diagnosi del dottor Ciliberto: pneumotorace in atto risolvibile tramite intervento chirurgico di apicectomia.

Casanova, in costante contatto col vicepresidente Roberto Conversano, è stato quindi ricoverato al Policlinico dove nelle prossime ore sarà operato per poter riprendere al 100% la sua attività agonistica. Il CJ starà al fianco del suo tesserato durante tutta la fase di recupero. Rafa superato il trauma psicologico iniziale ha ritrovato la serenità e il sorriso anche grazie alla vicinanza di tutta la famiglia rossoblu e la visita di alcuni compagni di squadra, Lucas Fresno e Giovanni Ragagnin già nella serata di ieri.

