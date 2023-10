Serie B – Taranto parte col piede giusto, nulla da fare per Ozzano

ALAMAZZOLA, TARANTO – Calano alla distanza i New Flying Balls, in casa CJ Taranto, nell’esordio stagionale in Serie B Nazionale: i pugliesi vincono 80-64 dopo un secondo tempo in cui i biancorossi si fanno surclassare nelle due fasi. Si tornerà in palazzetto sabato 7 ottobre, al Pala Arti Grafiche Reggiani, contro Rucker San Vendemiano.

Coach Giuliani opta per uno starting five composto da Piazza in tacca bassa, con Abega, Cortese, Mancini e Ly-Lee a completare gli slot.

Primo quarto a due facce per i New Flying Balls, che dopo la palla a due subiscono la grande fisicità dei padroni di casa con le invenzioni di capitan Conte, il lavoro sotto canestro di Thioune e i canestri di Ambrosin. Fattori che permettono il +8 (17-9) a metà frazione, ma che si annulla dopo il time-out chiamato da Giuliani dal quale escono particolarmente rinfrancati Abega, autore di 9 punti, e Cortese (7) al suono della prima sirena. La situazione torna in equilibrio nell’ultimo giro di lancetta (20-20), poi spostata a favore di Taranto con i due liberi messi a segno da Fresno.

Nel secondo quarto, i padroni di casa prendono in mano le redini del gioco: Conte, Thioune e Valentini permettono un vantaggio risicato, mentre Reggiani sigla la massima distanza nei secondi 10 minuti sul +7 (37-30). Anche in questo caso, i ragazzi di Giuliani riescono a reagire con i primi punti di Balducci, capace di portare i compagni sul -3 (39-36), ma è poco prima del time-out chiamato da Cottignoli che si infiamma la gara: da una parte, Reggiani segna la tripla della doppia cifra personale; ripaga con la stessa moneta, sul ribaltamento di fronte, capitan Cortese. Uno squillo che non basta a tenere sottile la distanza tra le parti: a fine primo tempo, i New Flying Balls sono sotto di 9 lunghezze (49-40).

Il terzo quarto si apre con Taranto molto aggressivo sotto canestro: la tripla di Reggiani è la fotografia del +11 (56-45), una doccia fredda attenuata dai due punti di Cortese solo per un momento, perché Ragagnin – con i primi quattro punti segnati grazie a tripla e tiro libero – sigla il nuovo massimo vantaggio sul +13 (60-47). Un parziale che viene masticato solo parzialmente negli ultimi minuti, quando le due difese si annullano a vicenda.

Nell’ultimo quarto, Taranto conferma il distacco creato in precedenza, stendendo il tappeto verso i primi due punti della stagione. Sotto l’aspetto del referto, Cortese è l’ultimo a mollare – è lui a segnare il momentaneo -13, dopo un distacco di 18 lunghezze – ma è una reazione che servirà solamente per affrontare al meglio San Vendemiano.

Top scorer: Cortese, 19 punti

TABELLINO

CJ Taranto vs Logimatic Group Ozzano 80-64 (22-20; 49-40; 64-53)

CJ Taranto: Conte 16, Ragagnin 6, Montanaro n.e., Thioune 13, Fresno 10, Ambrosin 10, Gigante n.e., Reggiani 15, Valentini 9, Kovachev 1. Coach: Cottignoli

Logimatic Group Ozzano: Myers, Bechi 5, Pavani 5, Ly-Lee 8, Martini 4, Terzi, Cortese 19, Balducci 4, Piazza 1, Abega 11, Mancini 7. Coach: Giuliani

Arbitri: Scarò e Migliaccio

Note: 1Q 22-20; 2Q 27-20; 3Q 15-13; 4Q 16-11+

UFF.STAMPA OZZANO BASKET