Serie B – Taranto vince il derby pugliese con Bisceglie

Pesante battuta d’arresto per i Lions Bisceglie nel confronto diretto del PalaMazzola di Taranto. I nerazzurri hanno rimediato l’ottava sconfitta su undici incontri nel gruppo B del torneo di Serie B Nazionale Old Wild West, che complica la situazione di classifica.

Primo quarto contrassegnato da buone percentuali realizzative: 10-5 dopo tre con due canestri consecutivi dal perimetro dei padroni di casa, ai quali Bisceglie ha replicato sorpassando al 6’ (15-16). L’attivissimo Valentini (13 punti nei primi dieci minuti del confronto) ha trascinato il collettivo ionico mentre sul versante nerazzurro si è messo subito in evidenza Janko Cepic (9 con il 100% al tiro). Spunto Lions in apertura di seconda frazione con la schiacciata di Tourè (21-26). Un altro canestro pesante di Cepic è valso il 30-34 (17’), prontamente ricucito dai rossoblù (35-34). Chiti (non al top a causa di un risentimento muscolare), ha riportato in vantaggio Bisceglie a ridosso dell’intervallo lungo. L’equilibrio ha contrassegnato il terzo periodo fino al break propiziato da due triple consecutive di Ambrosin (48-42 al 25’). Riaggancio biscegliese a quota 49, nuovo strattone tarantino sulla sirena del 30’ (53-49). Ragagnin, dalla lunga distanza, ha portato il team di Cottignoli sul +6 e una schiacciata di Lusvarghi ha costretto coach Fabbri al timeout (58-50 al 32’). I Lions hanno accorciato le distanze con Saladini (60-56) ma Reggiani, con un’azione potenziale da quattro punti, ha dato al CJ Taranto un prezioso margine di nove lunghezze con cinque minuti ancora sul cronometro del match (65-56). Ultimo colpo di reni dei nerazzurri con il -4 firmato dalla schiacciata di Chiti (65-61), ma non è bastato.

TARANTO-LIONS BISCEGLIE 69-62 (21-22; 35-36; 53-49)

CJ Taranto: Valentini 23, Reggiani 13, Fresno 6, Ambrosin 11, Thioune 3, Ragagnin 11, Kovachev, Lusvarghi. N.e.: Conte, Gigante, Montanaro. All.: Cottignoli.

Lions Bisceglie: Saladini 11, Chessari 3, Ouandie 3, Cepic 15, Dip 6, Chiti 18, Abati Touré 4, Ragusa 2. N.e.: Maralossou, Turin, Guadagno, La Notte. All.: Fabbri.

Arbitri: Marcelli e Spinelli di Roma.

Note: nessun uscito per cinque falli. Tiri da due: Taranto 14/35, Bisceglie 18/40. Tiri da tre: Taranto 9/25, Bisceglie 4/25. Tiri liberi: Taranto 14/17, Bisceglie 14/19. Rimbalzi: Taranto 45, Bisceglie 37. Assist: Taranto 13, Bisceglie 10.

