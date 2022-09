Serie B – Teramo, ecco la preseason

Definito il programma della pre-season della Teramo a Spicchi 2022-23. Il primo match amichevole della TaSp è previsto per martedì 6 settembre 2022 alle 19:30 al Palasport dell’Acquaviva contro la Braderm Roseto 20.20, formazione neo promossa in Serie C Gold ma già strutturata per avere subito un impatto di qualità nella categoria conquistata sul campo qualche mese fa. Il secondo impegno pre-stagionale è invece un appuntamento ufficiale dato che sabato 10 settembre (ore 20:30) la formazione di coach Gabrielli affronterà la Pallacanestro Roseto in trasferta al PalaMaggetti, in un match che mette in palio il passaggio del primo turno della Super Coppa di Serie B.

Importante sarà il terzo appuntamento programmato nel settembre biancorosso. Sabato 17 e domenica 18 è infatti previsto un quadrangolare al palasport dell’Acquaviva, un memorial dedicato a Remo Noli, grande appassionato di basket e amico della Teramo a Spicchi prematuramente scomparso. Un momento di sport e di condivisione del ricordo di un appassionato tifoso della pallacanestro teramana, una personalità di grande umanit. Una due giorni di sport, che sarà impreziosita dalla partecipazione al torneo di altre formazioni di Serie B come il Pescara Basket e la Vigor Matelica e del Ferentino Basket, un’agguerrita neo-promossa nel campionato di C Gold laziale guidata in panchina dallo storico capitano dell’allora Teramo Basket di Serie A, Gianluca Lulli.

L’ultimo appuntamento del pre-campionato della Teramo a Spicchi è schedulato per giovedì 22 settembre in trasferta al PalaAngeli contro il Nuovo Basket Aquilano, squadra militante nel campionato di C Gold che darà la possibilità allo staff tecnico della TaSp di valutare la condizione generale del gruppo a una decina di giorni dall’esordio nella Serie B 2022-23. La prima palla a due del campionato verrà infatti alzata domenica 2 ottobre al PalaZauli di Sala Consilina, in provincia di Salerno.

E mentre i biancorossi sudano in palestra per prepararsi al meglio per l’impegnativa stagione che li attende, prosegue anche la campagna abbonamenti rivolta ai tifosi biancorossi e supportata dal claim “AmaTE! TifaTE!”. A tal proposito ricordiamo che per prenotare il proprio posto per le gare interne della TaSp basta inviare una richiesta all’indirizzo info@teramoaspicchi.it indicando nome, cognome, data di nascita e tipologia di abbonamento. In alternativa sarà possibile prenotare l’abbonamento telefonando alla sede della Teramo a Spicchi (Via Cerulli Irelli, n. 5) al numero 0861/244480 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.

A partire dal 25 settembre sarà possibile ritirare l’abbonamento prenotato nella sede della TaSp. Chi non avrà prenotato l’abbonamento potrà comunque acquistarlo online sul sito www.ciaotickets.com nelle ricevitorie autorizzate del circuito CIAO TICKETS. A Teramo sono le seguenti: 1) Tabaccheria delle Grazie (via Noè Lucidi, n. 1); 2) Tabaccheria Ricci (Viale Crispi, n. 53); 3) Tabacchi e… (Via Crucioli, n. 41); 4) Caffè dell’Olmo (Via Delfico, n. 56); 5) Disco Boom (Via De Pauliis Fedele); 6) Tabaccheria N. 1 (Corso San Giorgio, 123).

Paolo Marini

resp. Area Comunicazione

Teramo a Spicchi 2K20