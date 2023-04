Serie B – Teramo lotta, ma alla fine è la DelFes a prevalere

Seconda vittoria in fila per la IVPC DelFes Avellino, che ha superato questa sera una mai doma Teramo a Spicchi 2K20 col punteggio finale di 67-59, al termine di una gara estremamente equilibrata fino alle battute finali. La formazione ospite, infatti, ha messo su una prova piuttosto coriacea, al cospetto di una squadra più quotata come la DelFes, che più volte ha provato a scappar via durante il match, trovando sistematicamente la ferma reazione abruzzese. Partita decisa nell’ultimo minuto di gioco, quando Eliantonio ha firmato i canestri decisivi per la vittoria biancoverde: ai 16 punti segnati dal centro irpino, si aggiungono i 13 di Sandri e i 12 di Valentini, senza dimenticare la prestazione tutta grinta di Verazzo da 9 punti e 11 rimbalzi; dall’altra parte non sono bastati i 15 punti messi a segno da Casoni e i 12 di Di Donato.

STARTING FIVE

IVPC: Traini, Caridà, Sandri, Eliantonio, Valentini

TERAMO: Galipò, Perin, Calbini, Di Donato, Casoni

PRIMO TEMPO – Parte forte la DelFes, che trova subito punti dalle mani di Sandri e Valentini, portandosi sul 7-2 al 2’. La risposta ospite non si fa attendere e, grazie alle triple di Casoni e Di Donato, Teramo si mantiene a contatto ed al 5’ è sotto di sole due lunghezze (10-8). Alcune incomprensioni difensive da parte di Avellino permettono agli abruzzesi di passare per la prima volta in vantaggio all’8’ grazie alla prima bomba di Galipò (14-16). Fase abbastanza confusa della gara, con entrambe le squadre che, prive di una fluida circolazione di palla, fanno fatica a trovare la via del canestro: due tiri liberi di Verazzo valgono per la DelFes il pareggio prima della sirena del 10’, con il punteggio fissato sul 16-16. Teramo va a segno con i neo entrati Sacchi e Di Febo, dall’altra parte Avellino trova i primi punti da Carenza per il 18-21 quando siamo giunti al 13’. Le difese continuano ad essere superiori agli attacchi, come dimostrato dal punteggio di 20-23 dopo 16’, fissato da un bel canestro in fadeaway da parte di Di Donato. Eliantonio si sblocca e con cinque punti in fila riporta in vantaggio la IVPC, che al 18’ conduce 25-24. Entra in ritmo anche Arienti con una tripla dall’arco, ma dall’altra parte Teramo non demorde e mantiene invariato il distacco con il viaggio in lunetta di Galipò: all’intervallo è 30-29.

SECONDO TEMPO – La DelFes comincia la ripresa con un bel gancio di Valentini, seguito dalla tripla di Sandri che manda i suoi a +6 al 23’ (37-31). Prova a scappar via Avellino, ma alla formazione ospite la grinta non manca ed una conclusione pesante dall’angolo firmata da Casoni riporta Teramo a -3 al 26’ (40-37). Verazzo è una spina nel fianco per la difesa in canotta rossa, ma gli abruzzesi ribattono colpo su colpo e con i punti di Calbini pareggiano la gara sul 44-44 al 28’; Verazzo ancora a segno dalla lunetta, dall’altra parte è stavolta Melchiorri a ristabilire l’equilibrio, con le due squadre che vanno all’ultima pausa sul punteggio di 46-46. In avvio di quarto periodo torna a segnare Valentini, poi Teramo risponde ancora un volta con Casoni, che impatta a quota 50-50 al 33’. Gli ospiti danno tutto sotto le plance, ma la IVPC ritrova la vena realizzativa di Sandri ed Eliantonio, che la riportano a +5 al 36’ (58-53). Traini infila il +7 in entrata, dall’altra parte non molla la formazione biancorossa si mantiene a -5 grazie al 2/2 ai liberi di Galipò al 38’ (60-55). Casoni si carica i suoi sulle spalle, ma Avellino trova, grazie al talento del solito Eliantonio, i canestri della staffa, soprattutto quello di pregevolissima fattura firmato a 20’’ dalla sirena, per il 64-59: Teramo è costretta ad arrendersi col punteggio finale di 67-59, dopo i liberi di Traini.

IVPC DelFes Avellino – Teramo a Spicchi 2K20 67-59

Parziali: 16-16; 30-29; 46-46

AVELLINO: Venga 2, Caridà, Bianco, Valentini 12, Sandri 13, Eliantonio 16, Verazzo 9, Signorino n.e., Traini 8, Vukobrat n.e. Coach: Crosariol.

TERAMO: Galipò 6, Calbini 7, Ferri n.e., Sacchi 3, Mora n.e., Melchiorri 2, Cianci, Di Donato 12, Perin 11, Casoni 15, Di Febo 2, Guastamacchia 1. Coach: Gabrielli.