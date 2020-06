Serie B – Teramo riparte dallo storico presidente Antonetti

“AmareTerAmo”, è questo il nome del nuovo consorzio d’imprese nato a Teramo dall’idea imprenditoriale di Carlo Antonetti, figura storica del basket Teramano. Antonetti si insedia per la prima volta alla presidenza del Teramo nel 1999, quando la squadra militava in B1, e nel giro di 4 anni portò Teramo nella massima serie, nella quale rimase per 10 lunghi anni (calcando anche palcoscenici internazionali), fino al fallimento del 2011. Negli ultimi nove anni l’ex presidente non ha mai rilasciato dichiarazioni, fino alla serata di ieri, quando con una mail inoltrata alle varie testate giornalistiche locali ha convocato una conferenza stampa riguardante un importante progetto con la palla a spicchi protagonista. “Ho capito che è arrivato il momento di rimettermi in gioco”, sono state queste le parole con cui Antonetti ha ufficialmente dichiarato che tornerà a legare il suo nome a quello del basket Teramano. Nella conferenza stampa si è parlato della costruzione di un consorzio d’imprese che accoglierà tutte le aziende locali che ne vorranno far parte, le quali dovranno impegnarsi a finanziare il consorzio e sponsorizzare la società di pallacanestro affiliata per un tempo minimo di tre anni. Il consorzio nascerà nel giro di due settimane, e solo allora Carlo Antonetti si muoverà per l’acquisizione di un titolo sportivo. Tutto lascia pensare che il titolo sportivo sia quello appartenente all’attuale Teramo Basket 1960, che al momento della sospensione dei campionati si trovava al penultimo posto del girone C di serie B. L’attuale presidente del Teramo basket Ermanno Ruscitti aveva dichiarato più volte nel corso degli ultimi due anni di essere disposto a farsi da parte nel caso in cui avesse trovato qualcuno a cui affidare la società. Nella conferenza stampa non sono emersi nomi di imprese del territorio che faranno parte del progetto, ma lo stesso Antonetti ha affermato che lui stesso sarà direttore generale sia del consorzio, sia della società cestistica.