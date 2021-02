Serie B – Teramo sfiora una rimonta memorabile, ma i due punti vanno a Jesi

Jesi espugna il PalaAcquaviva di Teramo al termine di una partita dai due volti. Primo tempo in cui gli ospiti dominano in lungo e in largo, tirando con percentuali surreali e limitando alla perfezione i principali terminali offensivi dei biancorossi. Nella ripresa Teramo, trascinata da uno scatenato Di Bonaventura, riesce a rientrare in partita dopo aver toccato anche il -22 a metà del terzo periodo. Nel momento di maggiore difficoltà gli abruzzesi si rialzano e possesso dopo possesso riescono a ridurre lo svantaggio, portandosi fino al -2 con il tiro dalla media del lungo D’Andrea a poco più di un minuto dal termine. L’ultimo minuto è un vero e proprio thriller, complice anche un fischio molto discutibile da parte della coppia arbitrale. Teramo ha l’opportunità di pareggiare la partita ma Jesi resiste e dalla lunetta riesce a portare a casa i due punti, dopo aver rischiato molto più del previso negli ultimi cinque minuti.



La cronaca del match:

Salvemini può contare sull’intero roster, fatta eccezione per capitan Serroni; per coach Ghizzinardi unici assenti il solito Rizzitiello, mai a referto dall’inizio della stagione, e Konteh. La Rennova Teramo si presenta alla palla contesa con Molteni, Rossi, Di Bonaventura, Esposito e Tiberti; l’Aurora Jesi risponde con Giacchè, Valentini, Magrini, Ferraro e Quarisa. Avvio frizzante per gli ospiti, Giacchè e Quarisa firmano uno 0-5 di parziale nel primo minuto. A suonare la sveglia per i padroni di casa ci pensa Rossi, autore di 8 punti che fissano il punteggio sul 10-12 dopo 4 minuti di gioco. Teramo impatta con Guilavogui sul 12 pari prima di subire nuovamente uno 0-5 di parziale che costringe coach Salvemini al primo time-out del match. In uscita dal time-out l’inerzia non cambia, Jesi fa circolare molto bene la palla in attacco e chiude il primo periodo doppiando Teramo sul 15-30.

Il secondo periodo inizia come si era chiuso il primo, Jesi gioca meglio e trova con più continuità la via del canestro, raggiungendo anche il +18 sul 19-37, con la coppia Mentonelli-Cocco sugli scudi soprattutto nella metà campo offensiva. Teramo, sull’orlo del baratro, riesce ad aumentare l’intensità difensiva e ad alzare il ritmo in attacco, rientrando fino al 27-37 quando mancano 4 minuti al termine del primo tempo. Coach Ghizzinardi ferma il cronometro e riesce ad ottenere gli effetti desiderati, Jesi ricomincia a macinare gioco e chiude il secondo quarto sul 33-47.

Anche in avvio di secondo tempo Jesi sembra essere decisamente più in palla e soprattutto più in fiducia, circolazione del pallone più pulita in attacco e tanta aggressività messa nella metà campo difensiva. Dopo nemmeno 3 minuti, sul punteggio di 35-52, Salvemini decide di fermare il cronometro per tentare di riordinare le idee. Il time-out ancora una volta non porta troppi benefici e Jesi si porta addirittura sul +22, 37-59. Stavolta è Di Bonaventura a tentare di dare la scossa ai suoi, tre triple consecutive limitano i danni e costringono al time-out la panchina Jesina a 2 minuti dall’ultimo mini-riposo, quando il tabellone dice 46-63. Al trentesimo minuto Jesi conduce di 15 punti, 51-66.

Di Bonaventura continua a essere una vera e propria spina nel fianco per la difesa ospite, 8 punti nei primi 3 minuti riportano i suoi sotto la doppia cifra di svantaggio. Sul 62-71 Jesi si trova costretta a chiamare un minuto di sospensione. Quando mancano ancora 5 minuti un gioco da 4 punti di Rossi e un comodo appoggio di Tiberti regalano il -4 a Teramo sul 68-72. A rimettere a debita distanza i padroni di casa ci pensa un ispiratissimo Magrini, autore di due triple consecutive che valgono il 69-79. Teramo riesce a resuscitare ancora una volta, D’andrea a 79’’ dal termine riporta la Rennova addirittura a un possesso di distanza, 79-81. A un minuto dalla fine Magrini fa 2/2 dalla lunetta, Esposito dall’altra parte mette la tripla del -1. Giampieri riporta i suoi sull’82-85. Negli ultimi 20 secondi i marchigiani sono glaciali dalla lunetta, alla sirena finale il tabellone recita 82-87.

Rennova Teramo a Spicchi 2K20 – The Supporter Jesi 82-87 (15-30, 18-17, 18-19, 31-21)