Serie B – Termina in parità il test tra Omegna e Pavia

Dopo un paio di settimane di allenamenti alternati tra parte fisica (soprattutto nella prima settimana) e basket, la Paffoni di coach Ducarello ha potuto esordire nel primo test in preparazione alla stagione 2023-2024, giocando quattro quarti di alto livello contro Pallacanestro Pavia, squadra che punta a posizioni di vertice del campionato di B Interregionale.

Pronti via e la Paffoni è perfetta dal campo: Kosic e Coltro imbeccano Balanzoni e Chinellato, Solaroli e Baldassarre escono alla grande dalla panchina, mentre nel finale di quarto Pavia segna un paio di canestri in più e accorcia, 23 a 17 il parziale. Secondo periodo ancora favorevole alla Fulgor, con qualche palla persa ed errore al tiro in più, ma sempre con grande solidità dal punto di vista difensivo. Terzo quarto in cui è ancora Chinellato il protagonista dei rossoverdi, ma Pavia non è mai doma ed un altro +6 Paffoni (complessivo +18). Nell’ultima frazione Pavia trova percentuali irreali da tre punti, la Fulgor crolla dal punto di vista fisico e oltre a forzare qualche tiro di troppo, perde diversi palloni che valgono transizioni e tiri in ritmo agli ospiti, che vincendo 16 a 34 la frazione pareggiano sull’83 a 83.

Finisce così il primo test della Paffoni, che sabato prossimo sarà chiamata al secondo impegno – il primo ufficiale – contro Legnano in Supercoppa. Palla a due alle ore 19:00 al Pala Borsani.

Nota a margine a cui il Club tiene moltissimo: nella serata di ieri sono stati raccolti quasi 1200€, per questo sarà di 600€ la donazione di Fulgor Basket, attraverso la sua Associazione Kenzio Bellotti, agli amici dell’ ASD Bagnella (formazione di calcio le cui strutture sono state colpite da un incendio).

UFF.STAMPA FULGOR BASKET