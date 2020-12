Serie B – Terza vittoria consecutiva per Rimini che batte una combattiva Alessandria

Terza vittoria consecutiva per RivieraBanca!! Due punti conquistati con le unghie e coi denti da parte dei biancorossi che hanno battagliato contro un’ottima Alessandria per larghi tratti della partita, ma alla fine nonostante le assenze di Rivali e Mladenov (quest’ultima last minute per un’emicrania avvertita questo pomeriggio) portano a casa il risultato finale e rimangono a punteggio pieno.

Nel primo quarto regna l’equilibrio più totale in campo con le due squadre che si ribattono colpo su colpo mettendo tanta energia alla partita: Alessandria sfrutta la sua velocità in contropiede di Guaccio e trova soluzioni da tre punti con Giancarli e Bracchi, mentre Rimini si affida al fisico di Rinaldi e Bedetti ottenendo anche sei punti da un ottimo Filippo Rossi dalla panchina. Il secondo parziale si apre col break da parte di RivieraBanca (10-2) grazie alle triple di Crow e Rossi, gli ospiti provano a restare aggrappati ma il canestro di Simoncelli vale il primo vantaggio in doppia cifra per i padroni di casa (36-25 al 15′). Alessandria prova a rilanciarsi dopo l’intervallo ed un secondo quarto con percentuali meno esaltanti dei primi 10′: i piemontesi suonano la carica con la tripla di Giancarli e l’energia di Guaccio, il cui canestro riporta in vantaggio gli ospiti (47-50 al 29′). I biancorossi si scuotono dopo i soli 9 punti segnati nel terzo quarto e con due bombe consecutive di Simoncelli aprono l’ultimo quarto. La Fortitudo resiste agli assalti di Rimini e con i liberi di Bracchi vuole crederci ancora (72-69 a 1’15″ dal termine), ma la fondamentale tripla di Crow ed i liberi finali di Bedetti mettono in ghiaccio il risultato e consegnano la vittoria a RivieraBanca.

La dichiarazione di Coach Massimo Bernardi:

“Oggi pomeriggio abbiamo avuto la notizia dell’assenza di Mladenov, è chiaro che il reparto piccoli è stato penalizzato in quanto ci mancava un altro playmaker. Riva è stato bravo perchè si è speso in campo, non avevamo tante alternative e questo è stato un dato oggettivo a nostro sfavore. Nonostante questo potevamo e dovevamo fare meglio, non abbiamo fatto una grande partita: all’inizio siamo stati passivi con qualche giocatore ed abbiamo subito il ritmo di Alessandria perchè non eravamo pronti, loro hanno preso fiducia ma siamo comunque tornati avanti salvo poi ricadere in qualche azione negativa ed arenarci contro la loro difesa a zona. Ci sono ancora tanti aspetti da migliorare.”

Al netto degli aspetti tecnici su cui lavorare, è comunque una vittoria importante per la crescita del gruppo.

“Abbiamo fatto festa nello spogliatoio e siamo molto contenti di aver vinto questa partita ed allungato la striscia, ma siamo consapevoli di aver fatto una brutta partita e che dobbiamo migliorare molto. In particolare bisogna trovare un’alternativa importante che permetta alla squadra di giocare bene con Simoncelli in campo quando non ci sono Rivali e Mladenov altrimenti sarebbe troppo facile: se siamo un gruppo vero dobbiamo trovare le soluzioni e la qualità di gioco all’interno della squadra, così come il fatto di avere più ritmo quando gli avversari sono piccoli come loro e non ti danno riferimenti, questo per noi è paradossalmente più difficile. E’ importante il ritmo in attacco contro difese che si chiudono e ci battezzano, abbiamo fatto alcune buone giocate ma dobbiamo avere più continuità e muovere più velocemente la palla.”

Nell’attaccare la zona sono stati costruiti molti tiri aperti con spazio, però a volte sbagliati. E’ una questione di fiducia?

“No perchè i ragazzi lavorano bene in allenamento, semmai è un discorso di personalità: quella ci vuole quando hai un tiro aperto importante e la zona ti battezza. Non possiam attaccare la zona solo col tiro da tre punti, ma col giusto bilanciamento del gioco dentro-fuori muovendo la difesa.”