Serie B – Tigers Cesena, al via la nuova stagione

I Tigers Cesena comunicano di aver convocato i propri tesserati per la ripresa delle attività. Il giorno sabato 5 settembre, la squadra e lo staff tecnico si ritroveranno alle ore 18:00 presso la sede, in via Savio 584. Dopo la consegna di borse e materiale tecnico per la stagione 2020/21, squadra, staff e dirigenza si ritroveranno per una cena privata per gettare le basi di una stagione che si preannuncia intensa e che richiederà grandissimi sforzi organizzativi, gestionali e tecnici. Nella giornata di domenica 6 settembre gli atleti saranno liberi di familiarizzare con la città di Cesena, mentre lunedì 7 sarà dedicato alle visite mediche fino alle ore 18:45, quando la squadra riprenderà confidenza col parquet con un’ora di tiro al MiniPala. Il primo allenamento di squadra si terrà martedì 8 dalle 17:30 alle 19:30 sempre al MiniPala. Quindi, per la sola giornata di mercoledì 9, la squadra si trasferirà al PalaIppo, sempre in fascia tardo-pomeridiana, per poi tornare al MiniPala fino a Sabato 12 settembre. Allenamenti e preparazione fisica saranno intervallati da conferenze stampa di presentazione dei singoli giocatori ed eventi che verranno poi comunicati in seguito, così come a breve verrà divulgato il calendario ufficiale della preseason dei Tigers Cesena con l’ufficializzazione da parte di LNP della Supercoppa “Centenario”.

Stabiliti infine i numeri di maglia per la stagione 2020/21 che vedrà ai nastri di partenza anche Domeniconi, Sangiorgi, Ricci, Casali e Palazzi, aggregati alla squadra allenata da coach Di Lorenzo e tutti provenienti dalla società Cesena Basket 2005. Questi i numeri di maglia:

3 DAGNELLO Andrea

4 TRAPANI Emanuele

6 BATTISTI Matteo

7 BORSATO Stefano

8 ALESSANDRINI Nicolas

9 TERENZI Diego

11 TEDESCHI Donato

15 MARINI Leonardo

19 CHIAPPELLI Gioacchino

77 DELL’AGNELLO Giacomo

0 DOMENICONI Giacomo

21 SANGIORGI Antonio

22 RICCI Filippo

24 CASALI Cesare

91 PALAZZI Alessandro

Uff.Stampa Tigers Cesena