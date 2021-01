Serie B – Torrenova combatte ma nel finale si arrende a Bernareggio

Dura 37′ il sogno della Fidelia Torrenova, che gioca una grande partita ma viene battuta nel finale dalla corazzata Bernareggio per 88-75. I ragazzi di coach Condello tengono testa per larghi tratti ai padroni di casa, ma nel finale la stanchezza delle aquile e la lunghezza della panchina della Vaporart fanno la differenza: non bastano la seconda doppia doppia consecutiva di Mirko Gloria (23 punti e 15 rimbalzi) ed i 21 punti di capitan Di Viccaro.

Vaporart Bernareggio – Fidelia Torrenova 88-75 (19-14, 40-35, 60-59)

Vaporart Bernareggio: Quartieri 25 (2/4, 4/8), Aromando 20 (9/14), Baldini 10 (2/7, 2/6), Todeschini 10 (2/4, 2/4), Diouf 8 (1/3, 1/1), Gatti 5 (0/2, 1/1), Tsetserukou 4 (1/5, 0/2), Radchenko 4 (2/3, 0/1), Almansi 2 (1/3, 0/1), Ka (0/4), Ghedini (0/1 da 3), Marra ne. Coach: Cardani.

Fidelia Torrenova: Gloria 23 (7/15), Di Viccaro 21 (3/5, 4/9), Lasagni 11 (1/2, 3/4), Bolletta 9 (1/2, 2/3), Galipò 5 (2/6), Perin 4 (2/3, 0/1), Klanskis 2 (1/4, 0/2), Ferrarotto (0/1, 0/2), Mazzullo (0/3). Coach: Condello.

La Fidelia è un diesel e soffre l’aggressività in avvio della Vaportart, poi è Klanskis a sbloccare i siciliani. Polveri bagnate da una parte e dall’altra, ma è capitan Di Viccaro a sbloccare il gioco con 5 punti consecutivi portando Torrenova al -2 (9-7 al 7’). Diouf, Quartieri e Gatti portano avanti Bernareggio, Gloria risponde ed alla fine dei primi 10’ è 19-14. L’avvio del secondo periodo è targato Torrenova che in un amen impatta la parità a quota 19. La squadra di coach Cardani trova la via del canestro, ma Lasagni e Galipò siglano il primo vantaggio siciliano sul 21-22. La Vaporart risponde ed inverte la tendenza ritrovando il comando del gioco, poi Gloria fa a sportellate nell’aria avversaria riavvicinando i suoi e Di Viccaro sulla sirena infila il tiro in allontanamento che chiude il primo tempo sul 40-35. Dagli spogliatoi esce una super Fidelia, che con Gloria e Di Viccaro mette la freccia e soprassa a quota 51. Bernareggio risponde, riportandosi avanti, ma Torrenova non molla un centimetro e il solito Gloria riagguanta la Vaporart sul 53-53. La Vaporart prova ancora a spingersi in avanti, ma Torrenova ha il coltello tra i denti, risponde colpo su colpo, ed all’ultimo mini intervallo è 60-59. Nell’ultimo periodo Torrenova è lì, ma Bernareggio prova a prendere il largo centrando il +8, 70-62, al 35’. Capitan Di Viccaro e Gloria, come da copione, infilano 4 punti in fila provando a suonare la carica ma questa volta i ragazzi di coach Condello restano sulle gambe.