Serie B- Torrenova KO a Firenze

Troppa Pino Dragons Firenze per la Levante Torrenova, che al PalaEnic viene battuta nella prima giornata del girone di ritorno per 77-53. Priva di capitan Gullo per un problema alla pianta di un piede, la squadra di coach Trullo lotta alla pari per tutto il primo tempo per poi subire l’intensità di Firenze al rientro dalla pausa lunga. Gli ospiti, reduci dal derby di mercoledì, subiscono un break dopo l’intervallo e nonostante provino a rientrare sul finire di terzo parziale, non sono riusciti ad impensierire una squadra con tanta esperienza e tante armi a disposizione. Buono l’esordio di Cucco, protagonista di 12 punti e secondo miglior marcatore della squadra dopo Boffelli (14 punti alla sirena finale). Chiude in doppia cifra anche Santucci, autore di 10 punti.

All Food Enic Firenze – Levante Torrenova 77-53 (17-12, 36-27, 61-44)

All Food Enic Firenze: Cuccarolo 20 (9/13), Filippi 14 (5/9, 1/1), Berti 12 (2/2, 2/4), Poltroneri 8 (1/5, 2/5), Tintori 7 (2/4, 0/1), Bargnesi 6 (2/4 da 3), Milojevic 5 (2/5), Passoni 3 (1/4, 0/6), Mancini 2 (1/3), Marotta (0/1 da 3), Forzieri (0/1), Merlo ne. Coach: Niccolai.

Levante Torrenova: Boffelli 14 (4/7, 2/5), Cucco 12 (1/3, 2/7), Santucci 10 (0/3, 3/7), D’Andrea 7 (3/4), Drigo 6 (3/4, 0/1), Nwokoye 4 (0/4), Murabito (0/3, 0/3), Sgrò (0/1), Gullo ne, Munastra ne. Coach: Trullo.

Buona partenza della Levante Torrenova che prova ad imprimere il proprio ritmo grazie alle bombe di Boffelli e Santucci trovando il 6-8 al 4’. I padroni di casa però riescono a giocare in transizione e sfruttano i centimetri di Cuccarolo chiudendo il primo periodo 17-12. Riparte molto aggressiva la All Food Enic con Poltroneri, Berti ed un super Bargnesi che sono precisissimi dalla lunga distanza, mentre la Levante prova a rispondere al fuoco avversario grazie ad un super Cucco che permette ai suoi di rimanere in scia trovando il -9 (36-27) alla fine del primo tempo. Al rientro sul parquet i padroni di casa scappano sfruttando un Cuccarolo giganteggiante in mezzo all’area della Levante. Coach Trullo, dopo aver subito un parziale di 16-0, suona la carica ai suoi ragazzi e così la Cestistica, con D’Andrea, Drigo e Boffelli, prova ad accorciare le distanze ma al 30’ il tabellone luminoso del PalaEnic recita 61-44. La Levante prova a ridurre il gap nell’ultimo periodo, ma Firenze controlla portando a casa la vittoria.

FONTE: Ufficio Stampa Cestistica Torrenovese