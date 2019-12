Serie B – Torrenova sciupa tanto e cade a Montecatini, termali che sfatano il tabù vittoria

Non trova la quarta vittoria consecutiva la Levante Torrenova, che nell’ultima gara del 2019 esce sconfitta al PalaTerme di Montecatini per 73-68. La Cestistica, dopo aver giocato una buona partita, ha un black-out in avvio di ultimo periodo dove subisce un parziale di 10-0 e dal quale non riesce più a reagire trovando la prima sconfitta dell’era Trullo. Ottime le prestazioni di Boffelli (30 punti, 6/9 da 3, 4/7 da 3) e di D’Andrea che chiude con 15 punti.

Montecatini Terme Basketball – Torrenova 73-68 (20-18, 34-35, 53-57)

Montecatini Terme Basketball: Mercante 14 (1/4, 3/9), Zanini 12 (4/6, 1/1), Cipriani 12 (1/1, 3/5), Tiberti 9 (4/6, 0/3), Galli 9 (3/5 da 3), Tommei 8 (1/4, 2/4), Divac 4 (1/3, 0/2), Meini 3 (0/1, 1/1), Vita 2 (1/3), Nicoli (0/1, 0/1), Stepanovic ne, Ghiarè ne. Coach: Tonfoni

Levante Torrenova: Boffelli 30 (6/9, 4/7), D’andrea 15 (4/11, 1/1), Nwokoye 9 (2/7, 0/0), Gullo 5 (1/2, 1/6), Sgrò 3 (1/2), Santucci 2 (1/4, 0/4), Murabito 2 (0/5), Drigo 2 (1/1, 0/0), Munastra ne, Carlo stella ne. Coach: Trullo

Partenza sprint di Montecatini che in avvio gela la Levante con due bombe consecutive, i ragazzi di coach Trullo non si lasciano intimorire e si mettono in ritmo rispondendo colpo su colpo agli avversari, trovando il -2 (20-18) dopo i primi dieci minuti. Ancora una buona partenza dei padroni di casa che nei primi minuti del secondo periodo provano il mini-allungo centrando il +8, ma Torrenova è brava a non farsi sorpredere: Boffelli e compagni, infatti, ritrovano con pazienza buone trame offensive centrando il sorpasso proprio sulla sirena di fine primo tempo (34-35 al 20’). Al rientro sul parquet Montecatini è agguerrita e prova ancora a fare la partita, ma la Levante ha l’inerzia dalla sua e con le triple di Gullo e Boffelli raggiunge il +7 (40-47 al 25’). Montecatini non vuole mollare la presa e con Mercante si riporta immediatamente a contatto, centrando il -4 di fine quarto: 54-57. L’avvio di ultimo periodo è fatale per Torrenova che è costretta a subire un parziale di 10-0 con la squadra di coach Tonfoni che sulle ali dell’entusiasmo prende le redini della partita. Il solito Boffelli prova a togliere le castagne dal fuoco, ma sulla sirena è Montecatini a festeggiare.

FONTE: Ufficio Stampa Levante Torrenova