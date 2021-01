Serie B – Torrenova s’impone contro Crema

La Fidelia Torrenova firma l’impresa della settimana battendo nella prima gara del 2021 valevole per la 5° giornata del campionato di Serie B la Pallacanestro Crema per 71-70 rimontando dal -16. La squadra di coach Condello trova una grande vittoria al termine di un match dai due volti: la Cestistica approccia benissimo, sprofonda fino al 42-58, poi rimonta grazie ad un ultimo quarto da 25-11 ed un carattere enorme. Alla sirena finale sono 16 i punti di un super capitan Di Viccaro, mattatore della rimonta assieme a Lasagni (15 punti) e Perin (che chiude a quota 9 aggiungendo anche 7 rimbalzi). In doppia cifra chiude anche Gloria, con 11 punti.

Fidelia Torrenova – Pallacanestro Crema 71-70 (24-15, 35-35, 46-59)

Fidelia Torrenova: Di Viccaro 16 (1/1, 4/7), Lasagni 15 (0/1, 4/5), Gloria 11 (4/5), Perin 9 (1/1, 2/2), Galipò 8 (1/3, 1/2), Bolletta 6 (1/2, 0/3), Ferrarotto 6 (2/3), Klanskis (0/1 da 3), Mazzullo ne, Saccone ne, Romagnolo ne, Micciulla ne. Coach: Condello

Pallacanestro Crema: Arrigoni 15 (6/8, 0/1), Montanari 10 (2/3, 1/6), Trentin 10 (4/5), Del sorbo 9 (3/7 da 3), Drocker 8 (1/1, 1/5), Venturoli 8 (1/2, 1/6), Leardini 6 (2/3, 0/4), Pederzini 4 (1/2, 0/2), Dosen, Bonvini ne. Coach: Eliantonio

L’ avvio di gara dei ragazzi di coach Condello è strepitoso: pronti-via e le aquile si portano sul 12-0 grazie alle bombe di Lasagni e Di Viccaro. Crema singhiozza, ma riesce a recuperare il distacco in un amen ed alla fine del primo quarto il punteggio è 24-15. Il secondo parziale della Fidelia è da dimenticare: Torrenova fatica nel pitturato ed il bonus di falli raggiunto con ancora quasi 9’ da giocare permette a Crema di rosicare inesorabilmente tutto lo svantaggio: così, punto su punto, gli ospiti sorpassano a quota 31, ma negli ultimi 2’ vedono la Cestistica reagire e trovare il 35-35 con cui si chiude il primo tempo.

Dagli spogliatoi rientra una Crema molto decisa, che con un 10-0 parziale apre il secondo tempo. Coach Condello ferma così il gioco, poi Perin dalla lunga distanza muove la retina per i locali. I lombardi però continuano per la propria strada e con due triple di Del Sorbo è +16. Galipò, Perin e la tripla di Lasagni restituiscono ossigeno e speranze ai siciliani, che chiudono il terzo periodo sul 46-59. L’ultimo parziale è vietato ai deboli di cuore: la Fidelia non molla, ci crede con i canestri di Gloria e le triple del duo Lasagni-Di Viccaro si riporta al -5 (54-59). Gli ospiti sono in rottura prolungata e la bomba di Perin prima e quella di un immarcabile capitan Di Viccaro firmano la rimonta sul 60-59 al 35’. Trentin fa la voce grossa sotto le plance e riporta i suoi al comando, ma il solito Di Viccaro controsorpassa portando al +4 i padroni di casa. Finita? Macchè: Crema non si vuole darsi per vinta pur avendo subito il contraccolpo psicologico, ma ancora una volta perisce per mano del capitano della Fidelia che recupera la palla dell’ultimo possesso e porta alla vittoria i suoi sigillando il 71-70 finale.

Ufficio Stampa Fidelia Torrenova