Serie B – Traini aggregato alla Virtus Civitanova Marche

La Virtus Basket Civitanova Marche comunica che dalla giornata odierna è aggregato al gruppo di lavoro della prima squadra anche Andrea Traini.

Il talentuoso playmaker classe 1992 originario di Porto Recanati è attualmente in cerca di collocazione dopo che nella passata stagione ha vestito la canotta della Reale Mutua Torino, capolista del girone Ovest di Serie A2 al momento della sospensione del campionato causa coronavirus. Per lui 4,9 punti col 64% da 2, 2,0 rimbalzi e 2,0 assist a gara in 18,2 minuti di impiego medio. Nella sua carriera, tutta spesa tra Serie A e A2, anche una medaglia d’argento agli Europei Under 20 del 2011 e le esperienze a Pesaro, Recanati, Napoli, Udine, Brescia e Montegranaro.

Sia Traini che Gennaro Tessitore, già aggregato al gruppo sin dall’inizio della preparazione, daranno modo a coach Mazzalupi di poter alzare ulteriormente il livello degli allenamenti della nuova Rossella che sta prendendo forma.

Ufficio stampa Virtus Basket Civitanova Marche