Serie B – Treviglio Brianza Basket, presentata la nuova società

Si chiamerà Treviglio Brianza Basket, una sintesi che unisce le denominazione di Treviglio Basket e di Brianza Casa Basket, due realtà che nei colori – bianco e verde – nel campo di gioco – il PalaFacchetti di Treviglio – e nella condivisione dei valori hanno trovato un comune denominatore, dando nuovo entusiasmo agli appassionati e garantendo una categoria nazionale come la Serie B alla squadra del comprensorio.

Nell’Auditorium della BCC Treviglio si è celebrato il primo atto ufficiale della neonata società di pallacanestro, che punta alla leadership di un territorio bergamasco-brianzolo assai fertile.

A rappresentare la compagine societaria – 14 personalità di spicco dell’imprenditoria e dello sport – Paolo Luinetti, già vicepresidente e sponsor con il marchio Mylena. «Ci siamo attivati affinché il basket trevigliese non disperdesse il suo patrimonio di oltre 50 anni di storia. A settembre ci sarà un ulteriore passaggio a livello societario: siamo in contatto con altri potenziali soci. C’è molto fermento e confidiamo di allargare questa base giàmolto solida, anche grazie alle aziende sponsor che ci hanno già promesso il lorosostegno. La Serie B ci è sembrata da subito una categoria adeguata per ripartire. Siamoun cantiere aperto sotto il profilo organizzativo, ma contiamo di fare tutto nel miglioredei modi. Il settore giovanile sarà affidato alla Scuola Basket Treviglio, nostra Società satellite, in stretta collaborazione con Blu Orobica. Ci aspettiamo molto anche dai tifosi: abbiamo voluto rimetterci in gioco soprattutto per loro!».

Il sindaco di Treviglio, Juri Imeri ha sottolineato l’importanza sportiva e sociale di questa ripartenza, seguita passo dopo passo in prima persona. «Grazie a imprenditori, sponsor e tifosi, si può tornare a respirare entusiasmo:le fondamenta sono solide. L’Amministrazione Comunale ha espresso la propria vicinanza e collaborato con quanti hanno sempre lavorato bene sul territorio trevigliese e non solo…».

Tra i soci, Angelo Soliveri ha spiegato lo slancio che ha portato l’azienda TAV VAcuum Furnaces a essere main sponsor per le prossime due stagioni. «Ho dato subito il mioconsenso all’operazione dei miei soci e amici, ma alla prima riunione non ho potutopartecipare, delegando mio figlioGerolamo, referente del Basket86 Caravaggio.Quando è tornato mi ha detto che mancava solo una “spinta”. Ed eccoci qui, con il nostro marchio sulle maglie, a dare orgogliosamente il nostro supporto per questa ripartenza!».

La BCC Treviglio continua a essere un punto fermo per il territorio e per lo sport, come evidenziato da Giovanni Grazioli, presidente della banca trevigliese. «In tanti ci siamoattivati da subito e oggi presentiamo il coronamento di un lavoro importante e difficile,ma pregevole e vitale:aTreviglio senza basket non si respira! Competenza, disponibilità, amore e amicizia tra le persone che si sono messe in gioco rappresentano la garanzia per il futuro. Insieme si può continuare quella storia che nessuno in bergamasca e pochi in Lombardia possono vantare!».

UFF.STAMPA TBB