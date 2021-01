Serie B – Troppa Omegna per Cesena

Troppa Omegna per i Tigers Cesena che riescono a mettere i piemontesi alle corde in un primo tempo da sogno. Nel +11 dei primi 20 minuti di gioco c’è tutto il potenziale che la squadra di coach Di Lorenzo può mettere in campo ed al quale occorrerà dare continuità nei 40 minuti. La difesa e soprattutto le palle recuperate, trovano dall’altra parte del campo un Cesena finalmente concreta e produttiva. I 10 punti di Chiappelli ed i 7 a testa per Marini e Dell’Agnello sono la punta dell’iceberg. Ma si attende la reazione di Omegna.

L’inizio di terzo quarto continua a lasciar ben sperare i romagnoli di fronte alla reazione non pervenuta della Paffoni. Per Cesena però è purtroppo solamente una questione di minuti. Esattamente 5, ovvero quelli nei quali i piemontesi piazzano il primo break spacca partita. Balanzoni si riscopre incontenibile e fisicamente Cesena scompare soprattutto là dove aveva ben giocato in attacco nel primo tempo: il pitturato. Chirurgiche poi quanto basta le triple di Scali e Sgobba. Omegna scappa. I Tigers arrancano. La squadra di coach Andreazza perfeziona il sorpasso e prova a lsaciare Cesema sul posto nell’ultimo quarto. Le facce dei bianconeri sanno di resa, ma un ultimo sussulto arriva con la bomba di Borsato che regala un flebile speranza a 3 minuti circa dalla sirena finale, a rimettere in carreggiata i romagnoli sul 65-70. Purtroppo però Omegna è in fiducia e gioca la sua partita, approfittando di una spaesata Cesena, soprattutto nei minuti finali. Troppo pesante alla fine il 31-7 subito dai bianconeri fra terzo e quarto quarto, con 14 punti vantaggio.

Cesena dunque alla ricerca di una continuità che al momento pare essere un miraggio, ma il lavoro della settimana può partire dall’ottima impressione suscitata dai Tigers nei primi 20 minuti di gioco. Sabato prossimo trasferta ad Alessandria, ancora ferma a zero punti.

Tigers Cesena – Fulgor Omegna 73-77 (23-22; 20-13; 12-22; 15-20)

Tigers Cesena: Dagnello, Trapani 5, Battisti 4, Borsato 20, Alessandrini 4, Casali NE, Frassineti 11, Tedeschi NE, Marini 10, Dell’Agnello 10. All.: Di Lorenzo. Ass.: Belletti e Ruggieri.

Fulgor Omegna: Artioli 6, Procacci NE, Zugno 4, Scali 11, Del Testa 12, Terreni, Segala NE, Balanzoni 20, Prandi 13, Sgobba 11, Giardini NE, Neri. All.: Andreazza. Ass.: Rabbolini.

FONTE: Ufficio Stampa Tigers Cesena