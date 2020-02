Serie B – Troppa Palermo per Torrenova, il derby va alla Green

Non c’è partita al PalaMangano di Palermo tra Green Basket e Levante Torrenova. Nel derby valido per la 20°

giornata del campionato di Serie B i padroni di casa s’impongono per 87-62 al termine di un match condotto

dalla palla a due, con un 10-0 che ha spezzato l’equilibrio dopo 2’ e che non si è più riproposto. Troppo Green

Basket per i ragazzi di coach Trullo, che hanno sofferto l’intensità della squadra locale e le ottime percentuali

al tiro. Alla sirena finale il punteggio, oltre che le valutazioni totali delle due squadre (110-60), parlano chiaro.

Green Basket Palermo – Levante Torrenova 87-62 (34-16, 53-31, 72-48)

Green Basket Palermo: Duranti 19 (4/8, 3/5), Minoli 12 (4/5, 1/3), Tempestini 12 (3/3, 2/2), Di Viccaro 12

(1/1, 3/8), Caronna 10 (4/6), Pollone 8 (1/4, 0/3), Savoca 7 (2/2, 1/1), Thiam 5 (2/2), Lombardo 2 (1/2, 0/5), Zini

(0/1 da 3), Mazzarella, Micale. Coach: Bassi.

Levante Torrenova: Nwokoye 14 (3/10), Santucci 10 (2/6, 2/6), Gullo 8 (1/2, 2/2), Cucco 8 (2/2, 1/7), D’Andrea

6 (3/5, 0/1), Murabito 6 (2/3), Munastra 6 (2/3), Boffelli 2 (1/3, 0/2), Drigo 2 (1/1), Raví, Sgrò ne. Coach: Trullo.

Pronti-via e la Levante va sotto 10-0, con coach Trullo che interrompe immediatamente il gioco per parlarne

coi suoi. Santucci prova a scuotere i suoi con due bombe consecutive, ma la squadra di coach Bassi continua

a sfruttare Caronna sotto canestro e il tiro dalla lunga distanza. Gullo e Boffelli provano a sbloccare la Levante

ma al 10’ è 34-16. Prova a cambiare passo la squadra di coach Trullo in avvio di secondo periodo con D’Andrea

e Cucco, ma Duranti e compagni smorzano subito l’entusiasmo degli ospiti e ricominciano a produrre gioco

centrando il +21(46-25 a15’). Munastra, con due bombe consecutive, prova a fare respirare la Levante ma i

ritmi forsennati dei palermitani li portano al riposo lungo sul 53-31. Nel secondo tempo Torrenova prova a

rosicchiare qualche punto in avvio, ma Palermo risponde puntualmente ed al 30’è 72-48. L’ultimo periodo,

poi, è puro garbage time.

Ufficio Stampa Levante Torrenova