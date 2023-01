Serie B – Troppo divario sul parquet: la DelFes domina Pozzuoli e torna al successo

Dopo l’inaspettata sconfitta arrivata in quel di Corato, la DelFes Avellino ha rialzato la testa, regolando questa sera al PalaDelMauro la Bava Virtus Pozzuoli col punteggio finale di 105-61. Pratica chiusa dalla IVPC già nel corso del primo quarto, quando, con un break di 17-0 tra il 4′ ed il 7′, gli uomini di coach Benedetto hanno preso il largo senza più guardarsi indietro, superando anche le 40 lunghezze di vantaggio nel finale di gara. Nessuno scampo per la formazione puteolana, fanalino di coda, che è crollata sotto i colpi degli irpini, guidati da un ottimo Caridà, top scorer con 21 punti, e dalla sostanza di Sandri (18), Bianco (17) e Vitale (16). Tra le fila ospiti Cucco (12) è stato l’unico ad andare in doppia cifra: troppo poco per una squadra che, dopo 17 giornate, non ha ancora conosciuto il sapore della vittoria e si avvicina sempre più alla retrocessione. La DelFes, invece, si rilancia nuovamente nella corsa ai Playoff, seppur con preoccupazione riguardante i problemi fisici accusati da Carenza e dall’ultimo arrivato Traini.

STARTING FIVE

IVPC: Vitale, Caridà, Sandri, Carenza, Eliantonio

Bava: Cucco, Sirakov, Greggi, Mehmedoviq, Thiam

PRIMO TEMPO – Avvio di match equilibrato, con protagonisti Vitale da una parte e Cucco dall’altra: dopo 3’ punteggio in parità sul 6-6. È ancora Cucco a realizzare da oltre l’arco per la formazione ospite, ma la IVPC risponde con carattere e grazie alle triple di Caridà e Sandri si porta sul +7, costringendo coach Tagliaferri al primo timeout di gara dopo appena 5’ di gioco (18-11). Pozzuoli poco lucida in fase difensiva, ne approfitta Avellino che, trascinata da un super Sandri e da Vitale, vola sul +14, prima del canestro di Tamani, che chiude il pesante parziale degli irpini di 17-0 (25-13 al 7’). Sul finire di periodo, i puteolani provano a metterci una pezza con i punti di Mutombo e Cucco, ma la DelFes si mantiene a distanza di sicurezza grazie alla fisicità di Valentini sotto canestro chiude un primo quarto da incorniciare sul 29-17. La musica non cambia neanche con l’inizio del secondo periodo, con Avellino che continua a martellare la difesa puteolana, che concede ulteriori tiri da oltre l’arco, puntualmente messi a segno dagli esterni biancoverdi: è il 13’ e i locali sono già sul +19 (40-21). Nuovo timeout in casa Pozzuoli, ma la formazione ospite non accenna ad uscire dal tunnel e lo dimostrano i diversi errori anche nei tiri ad alta percentuale, mentre dall’altra parte la IVPC è in chiaro stato di grazia e trova punti praticamente da tutti gli interpreti, toccando quota 50 punti ed il +29 già al 16’ (50-21). Caridà e Arienti non intendono fermarsi, la Bava è in serata decisamente negativa ed all’intervallo la partita ha già un divario enorme: eloquente il 64-28 con cui le due squadre tornano negli spogliatoi a metà gara.

SECONDO TEMPO – Thiam riapre le danze con due liberi a segno, ma dall’altra parte Avellino riparte esattamente come aveva concluso nel primo tempo, ossia punendo oltre modo la difesa della squadra fanalino di coda in classifica: al 23’ Sandri e Caridà confezionano il +38 sul 72-34. Vitale ancora a segno per la IVPC, mentre la Virtus prova a salvare la faccia con i punti di Cucco, ma il distacco rimane pressoché invariato al 26’ (75-37). L’ennesima tripla di Sandri permette alla DelFes di scollinare quota 40 punti di vantaggio, mentre per la Bava è Mutombo ad iscriversi a referto prima della terza sirena, quando il punteggio recita 82-44. Trova gloria anche il giovane Signorino tra le fila della IVPC, che al 33’ conduce 89-43, dopo la bomba dall’angolo di Bianco. Spazio sul parquet per i giocatori con meno minuti giocati nel corso della stagione, sia da una parte che dall’altra, con i ritmi del match che ne risentono in termini soprattutto di intensità (97-59 al 37’). Scorrono velocemente gli ultimi minuti della gara, che si conclude con Avellino oltre quota cento punti: è 105-61 il finale al Del Mauro.

IVPC DelFes Avellino – Bava Virtus Pozzuoli 105-61

Parziali: 29-17; 64-28; 82-44

AVELLINO: Venga 2, Caridà 21, Bianco 17, Valentini 7, Sandri 18, Arienti 7, Carenza 1, Eliantonio 7, Vitale 16, Signorino 4, Traini n.e., Vukobrat 5. Coach: Benedetto.

POZZUOLI: Lucarelli 2, Mutombo 5, Mehmedoviq 2, Spinelli 9, Simonetti 4, Miaffo 3, Thiam 8, Cucco 12, Tamani 4, Sirakov 6, Scotto, Greggi 6. Coach: Tagliaferri.