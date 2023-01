Serie B – Tutti i risultati degli anticipi del 14° turno

By

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE A 2022/23 – Anticipi 14^ giornata

Esse Solar Gallarate-S.Bernardo Langhe Roero 82-69

Mamy.eu Oleggio-Solbat Piombino 74-92

Paffoni Fulgor Omegna-Maurelli Group Libertas Livorno 65-60

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE B 2022/23 – Anticipi 14^ giornata

Pontoni Monfalcone-Rucker San Vendemiano 80-58

Virtus Ragusa-Logiman Pall. Crema 77-76

Bergamo Basket 2014-Rimadesio Desio 66-93

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE C 2022/23 – Anticipi 14^ giornata

Sinermatic Ozzano-Pallacanestro Fiorenzuola 1972 86-97

USE Computer Gross Empoli-Tigers Romagna 63-65

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D 2022/23 – Anticipi 14^ giornata

BPC Virtus Cassino-Geko PSA Sant’Antimo 75-81

Luiss Roma-CJ Basket Taranto 76-65