Serie B – Tutti i risultati degli anticipi del 23°turno

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE A 2022/23 – Anticipi 23^ giornata

Junior Casale Monferrato-Maurelli Group Libertas Livorno 70-82

Mamy.eu Oleggio-LTC Group Sangiorgese Basket 78-73

Campus Varese-S.Bernardo Langhe Roero 65-63

Gema Montecatini-Paffoni Fulgor Omegna 87-71

Riso Scotti Pavia-Esse Solar Gallarate 81-79

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE B 2022/23 – Anticipi 23^ giornata

Virtus Ragusa-Infodrive Capo d’Orlando 89-85

Bergamo Basket 2014-Pontoni Monfalcone 69-65

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE C 2022/23 – Anticipo 23^ giornata

USE Computer Gross Empoli-General Contractor Jesi 61-83

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D 2022/23 – Anticipi 23^ giornata

BPC Virtus Cassino-Tecnoswitch Ruvo di Puglia 60-56

Geko PSA Sant’Antimo-White Wise Basket Monopoli 84-81