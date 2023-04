Serie B – Tutti i risultati degli anticipi del 27°turno

By

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE A 2022/23 – Anticipi 27^ giornata

S.Bernardo Langhe Roero-Junior Casale Monferrato 88-64

Campus Varese-Riso Scotti Pavia 81-79

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE B 2022/23 – Anticipi 27^ giornata

Lissone Interni Brianza Casa Basket-Green Basket Palermo 78-60

Rimadesio Desio-Infodrive Capo d’Orlando 89-73

Rucker San Vendemiano-Agribertocchi Orzinuovi 58-66

Pontoni Monfalcone-UBP Petrarca Padova 72-66

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE C 2022/23 – Anticipo 27^ giornata

USE Computer Gross Empoli-Sinermatic Ozzano 67-101