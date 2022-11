Serie B – Tutti i risultati degli anticipi della sesta giornata

By

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE A 2022/23 – Anticipi 6^ giornata

Esse Solar Gallarate-Maurelli Group Libertas Livorno 63-77

S.Bernardo Langhe Roero-Solbat Piombino 58-74

Campus Varese-Fabo Herons Montecatini 66-78

Paffoni Fulgor Omegna-Riso Scotti Pavia 77-62

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE B 2022/23 – Anticipi 6^ giornata

Pontoni Monfalcone-Green Basket Palermo 72-75 d. 1 t.s.

Rimadesio Desio-Antenore Energia Virtus Padova 78-71

Rucker San Vendemiano-Logiman Pall. Crema 84-71

Bergamo Basket 2014-Civitus Allianz Vicenza 87-81 d. 1 t.s.

Lissone Interni Brianza Casa Basket-Pall. Viola Reggio Calabria 108-81

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE C 2022/23 – Anticipi 6^ giornata

Sinermatic Ozzano-Pallacanestro Firenze 71-82

USE Computer Gross Empoli-Pall. Goldengas Senigallia 50-69

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D 2022/23 – Anticipi 6^ giornata

BPC Virtus Cassino-Lions Bisceglie 77-60

Luiss Roma-Teramo a Spicchi 2K20 82-75

Lars Virtus Arechi Salerno-Pescara Bk 2.0 68-58